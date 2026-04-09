Bộ Công Thương thông tin rõ lý do giá xăng dầu giảm mạnh

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ 15h30 hôm nay (8/4), giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.737 đồng/lít, giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 26.536 đồng/lít, giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 42.841 đồng/lít, giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 24.271 đồng/kg, giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết, trong kỳ điều hành lần này, thị trường xăng dầu thế giới vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố liên quan đến xung đột địa chính trị.

Cụ thể, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn trong 2 tuần với Iran, trong khi phía Iran khẳng định sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các hoạt động nhằm vào nước này chấm dứt. Đồng thời, việc lưu thông qua eo biển Hormuz được cam kết đảm bảo an toàn trong 2 tuần.

Bên cạnh đó, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong những ngày gần đây có xu hướng giảm.

Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành chiều 8/4. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 8/4 và kỳ điều hành ngày 3/4 đều giảm. Đơn cử, xăng RON92 có giá 140,04 USD/thùng, giảm 3,09%; giá xăng RON95 giảm 1,77%, còn 149,05 USD/thùng; dầu diesel có giá 249,5 USD/thùng, giảm 14,5% và dầu mazut có giá 730,7 USD/tấn, giảm 1,53%.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, kỳ điều hành ngày 8/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482 ngày 26/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên bộ cũng tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

“Sau kỳ điều hành giá xăng dầu vào chiều 8/4, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan”, Bộ Công Thương cho hay.

Cụ thể, ngày 8/4 giá xăng tại Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan là 35.494 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 36.380 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); giá xăng tại Lào là 50.928 đồng/lít, Trung Quốc là 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi giá xăng tại Việt Nam là 26.536 đồng/lít.

Về giá dầu, tại Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan là 40.817 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 54.044 đồng/lít; Lào là 63.180 đồng/lít; Trung Quốc là 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); còn Việt Nam là 42.841 đồng/lít.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).