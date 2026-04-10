Giá bán xăng E10 hôm nay là bao nhiêu, từ tháng 5 chỉ còn 1 loại xăng?

Tại kỳ điều hành giá ngày 9/4, PVOIL và Petrolimex niêm yết giá xăng E10 ở mức 23.070 đồng/lít (giảm 2.620 đồng/lít). Giá xăng E10 thấp hơn xăng RON95 là 470 đồng/lít, cao hơn giá xăng E5 là 730 đồng/lít.

Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương chiều nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc tính toán và điều hành giá xăng sinh học E10 sẽ được thực hiện trong khuôn khổ các quy định hiện hành.

Bộ Công Thương đề xuất từ 30/4 bán xăng E10 trên toàn quốc, thay thế xăng khoáng. Ảnh: Nguyễn Huế

Mới đây, Bộ Công Thương đề xuất từ ngày 30/4/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Như vậy, lộ trình này sớm hơn 2 tháng so với thời hạn quy định tại Thông tư 50 (từ ngày 1/6/2026).

Liên quan đến vấn đề đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết: Từ các thông tin, báo cáo thu thập, Bộ Công Thương nhận thấy có ba yếu tố chính cho phép triển khai sớm xăng sinh học E10, gồm: nguồn cung, các điều kiện pháp lý và cơ sở hạ tầng; mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp trong khâu phân phối đến người tiêu dùng.

Thực tế, các doanh nghiệp đã có hơn một năm để chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi này. Do đó, các cửa hàng trực thuộc những thương nhân đầu mối lớn như Petrolimex, PVOIL hay các doanh nghiệp có thị phần lớn về cơ bản đã có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho việc bán xăng E10.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp và các cửa hàng xăng dầu có quy mô nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc thau rửa bồn bể, trang bị thêm thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc phân phối xăng sinh học đến người tiêu dùng.

“Chúng tôi cũng đã khuyến cáo các đơn vị cần đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, để phục vụ tốt cho việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10”, ông nói và khẳng định nếu các giải pháp được thực hiện đồng bộ, chúng ta hoàn toàn có thể triển khai xăng E10 ngay trong tháng 4.