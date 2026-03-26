'Quay xe', đổi lịch trình nghỉ lễ 30/4 vì vé bay tăng giá, hủy chuyến

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hàng năm là một trong những đợt cao điểm du lịch nội địa, khi nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh. Năm nay, do kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 cách nhau hai ngày, tạo điều kiện cho khách Việt thực hiện các chuyến đi dài ngày, thậm chí lên đến 9 ngày nếu sắp xếp nghỉ bù.

Tuy nhiên, giá vé máy bay trên nhiều chặng ghi nhận mức tăng đáng kể so với ngày thường, đặc biệt ở các đường bay kết nối Hà Nội, TP HCM với các điểm đến du lịch phổ biến như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang. Việc giá vé liên tục biến động và duy trì ở mức cao khiến không ít du khách phải điều chỉnh kế hoạch.

Cầu Hôn (Kiss Bridge) tại Phú Quốc. Ảnh: Thảo Nhi

Nhiều người cho biết họ buộc phải thay đổi lịch trình, chuyển sang đi vào thời điểm khác hoặc lựa chọn phương tiện thay thế như tàu hỏa, ôtô cá nhân để tiết kiệm chi phí. Một số gia đình ưu tiên các điểm đến gần, giảm thời gian di chuyển và hạn chế chi tiêu phát sinh. Trong khi đó, không ít du khách chọn cách theo dõi giá vé sát ngày với kỳ vọng tìm được mức giá phù hợp hơn.

Khanh Lê, 30 tuổi, sống tại Hà Nội, dự định đưa bố mẹ đi du lịch TP HCM dịp nghỉ lễ tới song quyết định đổi kế hoạch, chuyển hướng đi Hạ Long vì vé máy bay tăng gần gấp 3. "Tháng trước, tôi khảo giá vào khoảng hơn 2 triệu khứ hồi nhưng hiện tại đã lên đến 5 triệu rưỡi. Gia đình 3 người, riêng tiền vé máy bay đã tốn khá nhiều nên đành quyết định chuyển địa điểm gần hơn", Khanh cho biết.

Biến động giá vé chặng bay Hà Nội - TP HCM vào thời điểm kỳ nghỉ 30/4 trong một tháng qua. Ảnh: Google Flights

Theo thống kê của Google Flight, giá vé chặng bay Hà Nội - Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ tới cũng tăng cao so với khoảng 20 ngày trước, từ hơn 4 triệu đồng tăng lên khoảng 7 triệu đồng/khứ hồi. Giá vé có xu hướng cao hơn nữa trong những khung giờ đẹp.

Bên cạnh áp lực giá vé tăng cao, nguy cơ hoãn chuyến, hủy chuyến cũng trở thành nỗi lo của nhiều du khách. Giang Nguyễn, 35 tuổi, có kế hoạch đưa con đi du lịch Huế dịp 30/4 năm nay nên đã săn vé rẻ từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, chị hiện lo lắng chuyến bay bị hủy vì đã đặt hết các dịch vụ lưu trú, xe cộ trung chuyển.

"Ngày nào tôi cũng phải vào website của hãng kiểm tra xem chặng bay đấy còn mở bán hay không và nhập mã chuyến bay trên ứng dụng để cập nhật tình hình chuyến bay. Dù hãng thông báo nếu chuyến bay bị hủy thì sẽ được đổi miễn phí một lần nhưng gần như không thể liên hệ hotline để biết thêm thông tin chi tiết", chị Giang cho biết.

Tại khu vực phía Bắc, nhiều du khách chuyển sang các điểm du lịch gần, di chuyển thuận tiện bằng đường bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Sapa... Ảnh: Thảo Nhi

Do có kỳ nghỉ tương đối dài, năm nay, nhiều du khách cũng chọn các quốc gia lân cận như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,... làm nơi nghỉ dưỡng song hiện rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên" trước nguy cơ bị hủy chuyến hoặc "sợ đi được nhưng bị kẹt lại không về được".

"Tôi có kế hoạch đi Thái Lan trong dịp nghỉ tới, do mua cách đây vài ngày nên giá vé cũng đã tương đối cao. Tuy nhiên, hiện tại khi thấy nhiều chuyến bay của các hãng trong nước bị hủy tôi khá lo ngại. Tôi e ngại không biết hãng hàng không mình đã mua liệu có hoãn, hủy chuyến hay không nên chưa dám đặt phòng khách sạn, vì nếu đặt với điều kiện không hoàn tiền nhỡ chuyến bay bị hủy thì mất trắng. Còn nếu đặt kèm điều kiện hủy thì lại tốn thêm mức phí không hề rẻ", chị Trang Phan, sống tại Quảng Ninh chia sẻ đã mua vé máy bay chặng Hà Nội - Phuket của Air Asia với giá khoảng 11 triệu đồng khứ hồi, đắt hơn so với cách đây hơn một tuần khoảng 4 triệu đồng.

Ngày 10/3, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cho phép phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa và xem xét điều chỉnh giá trần trên các đường bay trong nước nhằm hỗ trợ các hãng khi giá nhiên liệu bay tăng mạnh. Nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu bay cho các hãng hàng không trong nước có thể xuất hiện từ đầu tháng 4 và kéo dài trong các tháng tiếp theo.

Máy bay Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo Vnexpress, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 hạn chế do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, với mức giá Jet A-1 khoảng 200-230 USD/thùng như những ngày gần đây, chi phí khai thác của Vietnam Airlines có thể tăng thêm 50-60% mỗi tháng so với trước khi xảy ra xung đột. Sun PhuQuoc ước tính chi phí tăng khoảng 30%, trong khi VietJet Air cho biết chi phí khai thác có thể tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi tháng với quy mô hoạt động hiện nay.

Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 hạn chế, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay, gồm Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP HCM - Vân Đồn, TP HCM - Rạch Giá, TP HCM - Điện Biên, với tổng số 23 chuyến mỗi tuần. Bamboo Airways dự kiến trong 2 tháng tới hãng tập trung nguồn lực cho các đường bay trục Hà Nội - TP HCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh, đồng thời duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc, Philippines. Hãng dự kiến giữ các chuyến bay cao điểm nhưng tần suất có thể thấp hơn cùng kỳ năm trước nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng.