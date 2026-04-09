Giá xăng dầu hôm nay 9/4: Xuống dưới 100 USD/ thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đã xuống dưới 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Trong nước, giá xăng dầu cũng đã được điều chỉnh đồng loạt giảm.

Theo các nhà phân tích, giá dầu giảm do thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, cho phép nguồn cung năng lượng đang tích trữ có thể lưu thông qua. Khoảng 20% nguồn cung dầu hằng ngày của thế giới đi qua tuyến đường biển hẹp này.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm về dưới 100 USD/ thùng. (Ảnh minh họa).

Ngày 8/4, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Iran và sẽ thảo luận về việc giảm thuế quan cũng như nới lỏng các lệnh trừng phạt với Tehran.

Nhìn chung, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm dầu được đưa ra thị trường…nhưng vẫn lo ngại rằng đây là một lệnh ngừng bắn rất mong manh và có thể không kéo dài.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 8/4, quân đội Israel cho biết đã tiến hành “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trên khắp Lebanon” nhằm vào lực lượng Hezbollah kể từ khi xung đột bùng phát ở khu vực, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực.

Trước đó, trong cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói với PBS News rằng Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Các nguồn tin vận tải cho biết hải quân Iran đã đe dọa phá hủy các tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Tehran trong thứ Tư và việc lưu thông vẫn bị đình trệ.

Iran cho biết sẽ ngừng các cuộc tấn công nếu các cuộc không kích nhằm vào nước này chấm dứt, đồng thời việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz có thể được thực hiện trong vòng hai tuần với sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Iran tham gia đàm phán cho biết nước này có thể mở eo biển Hormuz theo cách hạn chế và có kiểm soát vào thứ Năm hoặc thứ Sáu, trước cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan.

“Việc đảm bảo hành lang an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ là một điểm then chốt trong các cuộc đàm phán… Giá dầu nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao đáng kể so với trước chiến sự cho đến khi có bằng chứng rõ ràng về việc hoạt động vận tải được bình thường hóa”, chuyên gia Pavel Molchanov của Raymond James nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 8/4, giá xăng dầu trong nước giảm từ hơn 400 đồng/lít đến gần 2.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95 giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 26.536 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 giảm 691 đồng/lít, không cao hơn 24.737 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít, không cao hơn 42.841 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg, không cao hơn 24.271 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.