Chi bộn tiền thuê máy bay riêng đưa thú cưng rời UAE

Cuối tháng 2, khi xung đột leo thang khiến lịch bay trở nên khó đoán, Rahul Sethuram, kỹ sư phần mềm sống tại Dubai, quyết định rời UAE để sang châu Âu đoàn tụ với vợ. Tuy nhiên, anh không chấp nhận rời xa chú chó hai tuổi tên Leo.

Sau nhiều lần bị từ chối khi đặt chỗ trên các chuyến bay thương mại, kể cả chuyến bay sơ tán dành cho công dân, Sethuram buộc phải thuê máy bay riêng từ Dubai đến Munich. Chi phí cho hành trình khoảng 12.500 euro, cao hơn 30-40% so với thông thường.

"Tôi không có lựa chọn nào khác. Hoặc tôi ở lại, hoặc cả hai cùng đi", anh nói.

Rahul Sethuram chụp ảnh cùng Leo.

Theo Jacqueline Luebke, đồng sáng lập dịch vụ du lịch thú cưng cao cấp Jetcircle, việc di chuyển cùng vật nuôi vốn phức tạp hơn hành khách thông thường do liên quan đến giấy tờ, kiểm dịch và quy định của hãng bay. Trong bối cảnh hiện tại, khó khăn càng gia tăng khi số lượng máy bay đủ điều kiện khai thác tại Trung Đông bị hạn chế bởi các ràng buộc bảo hiểm.

"Trong điều kiện bình thường, giá một chỗ trên chuyến bay riêng từ UAE sang châu Âu khoảng 7.000 euro (hơn 200 triệu đồng), bao gồm thú cưng. Hiện nay, mức giá có thể lên tới 20.000 euro (hơn 600 triệu đồng) mỗi chỗ," bà cho biết.

Dù chi phí tăng cao, nhiều người vẫn chấp nhận vì thú cưng được ở cùng chủ trong cabin thay vì vận chuyển dưới dạng hàng hóa, giúp giảm căng thẳng trong suốt hành trình.

Không phải ai cũng có điều kiện thuê máy bay riêng. Christy McHale, một nhà tư vấn bất động sản tại Dubai, đã chọn phương án phức tạp hơn để đưa hai chú chó về London. Cô bay từ Dubai đến Madrid, sau đó thuê ô tô sang Pháp và đi tàu qua đường hầm để vào Anh.

Trước đó, McHale từng bị từ chối ở hai hãng hàng không do không được phê duyệt chỗ cho thú cưng. Với Emirates, cô cho biết quy trình rõ ràng và được hỗ trợ xuyên suốt. Dù vật nuôi phải bay dưới khoang hàng hóa, chúng vẫn đến nơi trong tình trạng khỏe mạnh sau hành trình kéo dài hơn 30 giờ.

Hai chú chó của Christy McHale.

Hiện các hãng hàng không như Emirates và Etihad vẫn duy trì vận chuyển thú cưng, song điều kiện khác nhau tùy quy định. Một số chuyến bay của Etihad cho phép thú cưng nhỏ vào cabin nếu đáp ứng giới hạn trọng lượng, trong khi Emirates chủ yếu vận chuyển dưới dạng hàng hóa trong khoang kiểm soát nhiệt độ và áp suất.

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay là lịch bay thay đổi liên tục, buộc các đơn vị phải linh hoạt điều chỉnh lộ trình hoặc kéo dài thời gian chuẩn bị.

Áp lực cũng gia tăng đối với các công ty dịch vụ. Một đơn vị tại Dubai cho biết họ đang nhận khoảng 15 cuộc gọi mỗi giờ và từ 175 đến 200 email mỗi ngày, mức cao chưa từng có. Phần lớn yêu cầu đến từ những người muốn di chuyển sang châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp, Bỉ và Hà Lan.

Quy trình di dời thú cưng quốc tế vốn đã phức tạp, bao gồm hộ chiếu vật nuôi, hồ sơ tiêm phòng, giấy phép xuất khẩu, chứng nhận sức khỏe, xét nghiệm kháng thể và các yêu cầu kiểm dịch của nước đến. Trong bối cảnh khủng hoảng, việc hoàn tất thủ tục càng trở nên áp lực với những người nuôi thú cưng.

Dù vậy, các chuyên gia cho biết việc vận chuyển thú cưng quốc tế vẫn diễn ra an toàn mỗi ngày. UAE cũng được đánh giá là một trong những thị trường có hệ thống dịch vụ tái định cư thú cưng giàu kinh nghiệm trong khu vực, với nhiều phương án thay thế ngay cả khi điều kiện di chuyển biến động.