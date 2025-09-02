Người Việt chi hàng tỷ đồng sắm áo, khăn, cờ đỏ sao vàng dịp Quốc khánh 2/9

Làn sóng mua sắm thời trang và phụ kiện yêu nước

Không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo xu hướng mua sắm trực tuyến các sản phẩm mang sắc đỏ – sao vàng. Theo EcomHeat (YouNet ECI), trong một tháng, các sàn thương mại điện tử ghi nhận doanh thu 13,5 tỷ đồng với 198.100 sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến đại lễ được bán ra, tăng 6.089% về doanh thu và 5.115% về sản lượng so với dịp 2/9/2024.

Áo cờ đỏ sao vàng đất khách dịp Quốc khánh 2/9

Các sản phẩm được ưa chuộng gồm áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khăn choàng in họa tiết quốc kỳ, gấu bông mặc áo quốc kỳ, lightstick, dây buộc tóc và vòng tay yêu nước. Trên TikTok Shop, 12 gian hàng thời trang bán chạy nhất đạt doanh thu 2,2 tỷ đồng với 27.000 sản phẩm, trong khi 13 gian hàng phụ kiện bán 30.800 sản phẩm, thu về 2,1 tỷ đồng. Riêng khăn choàng yêu nước chiếm 86,6% doanh thu phụ kiện, lightstick 5,7%, gấu bông 3,8%, scrunchie 3,2% và vòng tay 0,7%.

So với dịp 30/4, doanh thu thời trang giảm từ 3,4 tỷ đồng xuống 2,2 tỷ đồng, nhưng phụ kiện tăng từ 1,8 tỷ đồng lên 2,1 tỷ đồng, cho thấy người dân tận dụng lại trang phục cũ và ưu tiên phụ kiện biểu tượng.

Sôi động thị trường offline và mạng xã hội

Tại các cửa hàng và khu mua sắm, sản phẩm như áo thun in quốc kỳ, nón lá, kẹp tóc, sticker “Tôi yêu Việt Nam” cũng được bày bán sôi nổi, với giá phải chăng: áo thun 35.000–100.000 đồng, nón trẻ em 30.000–50.000 đồng, phụ kiện từ 10.000–25.000 đồng. Nhiều nơi tung khuyến mãi để kích cầu.

Khăn choàng đỏ sao vàng trở thành phụ kiện yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9. Nguồn: YouNet ECI0

Chủ đề Quốc khánh 2/9 thu hút 1,47 triệu lượt thảo luận và 8,23 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội trong 3 tuần đầu tháng 8, dẫn đầu các chủ đề nóng. Người Hà Nội đặc biệt tích cực mua sắm thời trang và phụ kiện.

Báo cáo từ Metric.vn và YouNet ECI cho thấy ngành thời trang chính hãng trên Shopee, Lazada, Tiki đạt doanh thu 9.069 tỷ đồng nửa đầu năm 2025, tăng 21% so với cùng kỳ, phần lớn từ thương hiệu Việt.