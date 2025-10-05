Nghỉ việc về quê nuôi loài “siêu protein”, mỗi năm đút túi hơn nửa tỷ

Đào “vàng” từ loài lớn siêu tốc

Có một loài côn trùng trước đây từng bị coi là “kẻ thù nhà nông”, nay bỗng trở thành “mỏ vàng” khi người ta khám phá ra chúng sở hữu hàm lượng protein vô cùng dồi dào. Đó chính là châu chấu.

Tại nhiều trang trại ở Trung Quốc, châu chấu còn được ví như “côn trùng vàng”.

Anh Trương Học Xuân ở huyện Dịch Môn (Vân Nam) là một trong những người làm giàu thành công nhờ châu chấu. Anh bắt đầu vào nghề từ năm 2019 sau khi bỏ việc ở thành phố, từ đó không ngừng mở rộng quy mô trang trại. Hiện tại, anh có hơn 22 chuồng nuôi châu chấu, cho sản lượng 5 tấn châu chấu mỗi năm.

Châu chấu tươi được bán với giá 120 NDT (433.000đ)/kg, loại đã gia công có thể bán với giá cao hơn, 150 NDT (541.000đ)/kg. Khách hàng của anh Xuân ở khắp các tỉnh thành của Trung Quốc.

Trong trang trại của anh Xuân, châu chấu được nuôi bằng cỏ Mexico vào mùa hè và ăn cỏ lúa mạch đen vào mùa đông. Nguồn thức ăn tự nhiên được duy trì liên tục quanh năm. Ở đây, châu chấu được sống trong nhà kính có nhiệt độ ổn định, luôn ở mức 25-32°C, độ ẩm trên 85%.

Chúng chỉ mất hai tháng là có thể xuất chuồng. Mỗi năm, anh Xuân có thể thu hoạch 3-4 vụ. Sau khi nở, châu chấu sẽ mọc cánh sau 15 ngày và có thể sẵn sàng đưa ra thị trường sau 45 ngày. Anh Xuân tính toán rằng, với mức giá tối thiểu 80 nhân dân tệ/kg châu chấu tươi, doanh thu hàng năm từ 22 chuồng nuôi này dễ dàng vượt 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

Những người dân trong làng và nhiều địa phương khác hiện cũng giống như anh Xuân, đã chuyển sang nuôi châu chấu để kiếm lời.

Tại trang trại Yiheshun, thuộc huyện Fan, tỉnh Hà Nam, châu chấu tươi còn được gia công thành món ăn vặt chiên giòn kèm nước sốt và ngũ vị hương hấp dẫn. Giám đốc Li Heng Feng của trang trại này cho biết, một chuồng nuôi châu chấu có thể cho sản lượng 2 tấn/năm, khi làm thành món chiên giòn kèm sốt có thể bán với giá cao gấp 3 thông thường.