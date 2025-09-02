Nuôi loài “cận thị, sợ sáng”, ai thấy cũng sợ mà “hái ra tiền”

Làm giàu nhờ nuôi loài “máu lạnh” ở nơi “tối đen như mực”

Tại làng Qin Yan, thị trấn Sha Yan, Hà Nam, Trung Quốc, rắn không phải là “kẻ thù” mà chính là “con cưng” của người dân nơi đây.

Đặc biệt đối với ông Zhu Ling Shan, người đã nuôi rắn hơn 30 năm, loài “máu lạnh” này chính là một nguồn thu nhập quý giá.

“Rắn chuột vua không có độc. Nó là loại rắn lớn không có độc. Kem mỡ rắn làm từ rắn chuột vua có tác dụng dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa khô nẻ, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Trong năm Ất Tỵ 2025, kem mỡ rắn bán rất chạy”, ông Shan chia sẻ.

Ảnh: Xin Hua She

Trong nhà ông, ngoại trừ tầng một, cửa sổ các phòng ở tầng hai và ba đều được bịt kín bằng những tấm xốp dày, ngay cả khe cửa cũng bịt kín, khiến cả ngôi nhà tối đen như mực.

Ông Shang cho biết, loài rắn thường bị “cận thị”, chúng không thể nhìn thấy những vật ở cách xa mình hơn 1m. Nhưng chúng có thể dùng lưỡi để “nhìn đường”. Ngoài ra, rắn thích sống trong môi trường ẩm và tối.

Những năm 90 của thế kỷ trước, ông Shan vô tình đọc được một bài báo viết rằng rắn rất giàu axit amin và có giá trị dược liệu cao. Vốn đam mê nghiên cứu về các biện pháp bảo vệ sức khỏe, ông đã gom góp 20.000 NDT (gần 72 triệu đồng) và bắt đầu nuôi rắn.

Ảnh: Xin Hua She

Ban đầu, ông không quen với tập tính sinh sống của rắn, cũng không am hiểu kỹ thuật nuôi. Vài tháng sau, những con rắn mà ông mua về đều bị bệnh hoặc chết, chỉ còn sót lại vài con. Thị trường lúc đó cũng rất ế ẩm, rắn ông nuôi không bán được giá. Lợi ích duy nhất là ông tích lũy được chút ít kinh nghiệm nuôi rắn con.

Với tinh thần không chịu thua, sau đó, ông đã mua rất nhiều sách báo về nuôi rắn và tiếp tục học hỏi kỹ thuật nuôi. Nhờ kiên trì học hỏi, ông đã dần nuôi được những con rắn chuột vua to khỏe. Vào thời kỳ đỉnh cao, số lượng rắn ông nuôi lên tới gần 50.000 con.

Ảnh: Xin Hua She

Hiện tại, giá rắn chuột vua đã lên đến 300 NDT (hơn 1 triệu đồng)/kg. Nghề nuôi rắn đã trở thành bước đệm cho hành trình làm giàu của ông Shan. Kem mỡ rắn và các sản phẩm khác được bán đến nhiều thành phố lớn như Thượng Hải, Hàng Châu gần như mỗi ngày.

Ông Shan cho biết, sau khi trang trại rắn được mở rộng, ngoài việc ấp trứng và nuôi rắn, ông còn đa dạng hóa các sản phẩm từ rắn. Chẳng hạn như kem mỡ rắn, ví da rắn, thắt lưng da rắn để tối đa hóa giá trị của chúng.

Ông còn phát triển các thiết bị hiện đại như hệ thống nhân giống 3D, phòng rắn cách nhiệt và hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực công nghệ của trang trại.

Những năm gần đây, có rất nhiều người tìm đến ông để học nghề. Chỉ cần sau hơn 2 tháng đào tạo, học viên về cơ bản đã có thể nắm vững kỹ thuật nuôi rắn. Ông đã đào tạo ra rất nhiều người nuôi rắn chuyên nghiệp.