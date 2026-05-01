Mãn nhãn kỹ nghệ xẻ cá ngừ tại Tuy Hòa (Đắk Lắk), du khách xếp hàng chờ ăn tại chỗ

Con cá ngừ đại dương nặng khoảng 60kg được đưa lên “sân khấu mở”, đầu bếp – nghệ nhân bắt đầu những thao tác chuẩn bị, thu hút ánh nhìn háo hức của người dân và du khách.

Những nhát dao sắc lẹm, dứt khoát mở đầu cho hành trình “giải mã” từng thớ thịt cá ngừ – kỹ nghệ đòi hỏi kinh nghiệm và sự tinh tế của người làm nghề.

Những tảng thịt cá tươi rói lộ ra; nhiều du khách không giấu được tò mò khi chạm tay, cảm nhận độ săn chắc – “hơi thở” của biển cả còn đọng lại.

Đầu bếp tiếp tục xẻ thân cá thành từng phần gọn ghẽ, mỗi động tác vừa chính xác vừa mang dáng dấp của một màn trình diễn nghệ thuật.

Công đoạn bóc tách tỉ mỉ, lột dần từng lớp thịt – nơi kỹ năng nghề truyền thống được thể hiện rõ nét qua sự kiên nhẫn và khéo léo.

Những lát cá được cắt mỏng, đều tay theo phong cách sashimi, phô bày màu sắc tự nhiên và độ tươi ngon – tinh hoa của cá ngừ đại dương.

Người dân và du khách hào hứng thưởng thức tại chỗ, mỗi lát cá không chỉ là món ăn mà còn là trải nghiệm trọn vẹn về hương vị biển và câu chuyện nghề câu cá ngừ.