Ngắm quất cảnh độc lạ, thân bằng bắp đùi, giá hơn trăm triệu mỗi cây

Từ khoảng 2015, sau nhiều năm nghiên cứu, những cây quất cần thăng đã được ông Xuân tạo ra bằng phương pháp ghép quất với gốc cần thăng cổ thụ.

Nhà vườn của ông Xuân là một trong số ít nơi trên cả nước ghép thành công quất với cây cần thăng bonsai. Những ngày gần Tết, khu vườn của gia đình ông Xuân luôn tấp nập người xem, mua hàng.

Năm nay gia đình ông Xuân làm 160 cây quất cần thăng. Trong vườn có 6 tác phẩm đặc biệt có giá khoảng 150 triệu đồng/cây.

Ông Xuân cho biết, quất của vườn chủ yếu làm quà biếu nên năm nay lượng khách mua vẫn không giảm, thậm chí những ngày gần Tết có thể còn “cháy” hàng như mọi năm vì khách không đặt trước.

Quất cần thăng đặc biệt ở chỗ lấy gốc to, xù xì làm điểm nhấn. Gốc cần thăng cổ thụ, to lớn (cùng họ) ghép với quất cành là tươi tốt, quả mọng, chín vàng, hoa thơm biểu trưng cho cái Tết no ấm, sum vầy. Vì thế ghép hai loại cây với nhau là sự kết hợp hoàn hảo cho năm mới, dễ hút người chơi.

Quất cần thăng có thể chơi được nhiều năm

Tùy vào thế gốc cây cần thăng, ông Xuân sẽ sáng tạo các tác phẩm và đặt tên.

Ông Xuân đang cùng 3 thợ khác bốc cây quất (có giá 25 triệu đồng) đưa lên xe đi trả hàng cho khách đã đặt từ hơn một tháng trước.

Quất đưa lên xe được bó buộc cẩn thận.

Vườn quất cần thăng của gia đình có doanh thu ước đạt khoảng hơn 1 tỷ đồng

Để phục vụ khách chu đáo, chủ vườn còn sáng tạo nhiều cây nhỏ (có giá từ 2-4 triệu đồng).

