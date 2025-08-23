Ông Trump chi hơn 100 triệu USD vào lĩnh vực này kể từ khi nhậm chức

Ông Trump đã mua những loại trái phiếu nào?

Theo hồ sơ dài 33 trang gửi tới Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE), tính đến tháng 8 năm nay, ông Trump đã thực hiện 690 giao dịch mua trái phiếu. Tổng giá trị tối thiểu theo ước tính là 100 triệu USD.

Danh mục đầu tư của ông bao gồm trái phiếu do chính quyền địa phương, quận khí đốt, cơ quan cấp nước, bệnh viện và hội đồng trường học phát hành. Ngoài ra, ông cũng mua nợ của nhiều tập đoàn lớn như T-Mobile, UnitedHealth, Home Depot, cũng như Meta – công ty mẹ của Facebook và Instagram.

Riêng trong tháng 2, ông chi từ 500.000 đến 1 triệu USD cho từng gói trái phiếu của ba “ông lớn” T-Mobile, UnitedHealth và Home Depot. Sau đó, ông mua thêm trái phiếu của Meta với giá trị từ 250.000 đến 500.000 USD.

Vì sao các giao dịch này gây chú ý?

Trái phiếu là công cụ huy động vốn của doanh nghiệp và chính quyền, còn người mua sẽ nhận lãi định kỳ. Tuy nhiên, việc ông Trump đầu tư vào các tập đoàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách hoặc quyết định của chính quyền đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.

Trong khi đó, theo luật liên bang Mỹ, tổng thống và phó tổng thống được miễn trừ một số quy định về xung đột lợi ích vốn áp dụng cho quan chức liên bang khác. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động tài chính của ông.

Các đối thủ chính trị trước đây nhiều lần cáo buộc ông Trump không tách bạch lợi ích cá nhân với công việc công quyền. Nhóm giám sát phi lợi nhuận CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) cũng nhấn mạnh rằng mọi tổng thống hiện đại trước ông đều chọn cách thoái vốn trước khi nhậm chức.

Tài sản của ông Trump thay đổi ra sao?

Theo Forbes, hiện tại ông Trump sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 5,5 tỷ USD. Năm 2020, khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, con số này chỉ là 2,1 tỷ USD. Tạp chí này nhận định giai đoạn giữa hai nhiệm kỳ là “thời kỳ hậu nhiệm sinh lợi nhất trong lịch sử tổng thống Mỹ”, nhờ các thương vụ kinh doanh và dự án ông triển khai cho nhóm ủng hộ.

Khoản mua trái phiếu khổng lồ trong thời gian tại nhiệm cho thấy ông Trump vừa củng cố nguồn thu ổn định, vừa mở rộng ảnh hưởng tài chính trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa vai trò tổng thống và nhà đầu tư lớn khiến ông tiếp tục đối mặt với chỉ trích gay gắt từ phe đối lập.