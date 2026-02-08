Ngắm phản gỗ quý Cẩm Lai ngàn năm tuổi nặng 6 tấn, giá trị hàng tỉ đồng

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2-2 đến 13-2-2026 (tức từ 15 đến 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội đang thu hút hàng ngàn người dân đến tham quan, mua sắm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia tham quan gian hàng phản gỗ Cẩm Lai ngàn năm tuổi

Người dùng bị thu hút bởi phản gỗ Cẩm Lai ngàn năm tuổi của gỗ Quý Tài Anh, bởi đây không chỉ là sản phẩm tinh hoa của đồ gỗ Việt Nam mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa truyền thống đan xen cùng phong cách sống hiện đại với xu hướng thời trang gỗ toàn cầu.

Theo đại diện doanh nghiệp, phản gỗ Cẩm lai ngàn năm tuổi là sản phẩm kết tinh: Nguyên liệu gỗ Cẩm Lai thượng hạng bền vững, được lựa chọn kỹ lưỡng từ những khối gỗ trăm đến ngàn năm tuổi, sở hữu vân gỗ tự nhiên sống động, sắc màu huyền ảo, độ bền vượt thời gian.

Phản gỗ Cẩm Lai có giá trị hàng tỉ đồng

Tay nghề thủ công tinh xảo của đội ngũ nghệ nhân thổi hồn vào từng đường nét, từng mối ghép, tạo nên sản phẩm không chỉ là đồ nội thất mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Giá trị văn hóa sâu sắc, phản gỗ thể hiện sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là nơi sum vầy gia đình, đón tiếp khách quý, tôn vinh không gian sống đẳng cấp…

Phản gỗ có tuổi đời tương đương vài ngàn năm tuổi, dòng gỗ quý được nhập về từ châu Phi.

Bà Mai Thị Thu, Giám đốc Công ty CP XNK Lộc Lợi, bày tỏ ấn tượng mạnh với bộ phản gỗ Cẩm Lai ngàn năm tuổi có kích thước khổng lồ, dày 40 cm, rộng 2,1 m, dài 6 m, một tác phẩm độc bản đang được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 2 tỉ đồng tại sự kiện.

Toàn bộ phần lợi nhuận thu được sẽ được Công ty Gỗ Quý Tài Anh trích để ủng hộ Chương trình "Tết người nghèo - Xuân sum vầy 2026" và chương trình tặng quà cho sinh viên nghèo về quê đón Tết.

Theo bà Thu, đây là "một tác phẩm nghệ thuật vô giá, vượt lên trên những giá trị vật chất thông thường, hữu duyên mới có cơ hội được chiêm ngưỡng".