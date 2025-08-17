Na Lạng Sơn vào mùa, bà nội trợ Hà thành rộn ràng 'săn' đặc sản

Na Lạng Sơn nổi tiếng bởi vị ngọt đậm, múi dày và hương thơm đặc trưng. Mỗi độ tháng Tám về, khi mùa na vào chính vụ, từ những vườn đồi Chi Lăng, Đồng Bành, trái na lại theo những chuyến xe đổ về khắp các chợ Thủ đô. Với nhiều bà nội trợ Hà Nội, đó là thời điểm bắt đầu những phiên chợ sớm để “săn” bằng được loại quả đặc sản này, vừa ngon miệng, vừa gợi sắc hương mùa thu.

Sáng sớm ngày cuối tuần, chị Lan (45 tuổi, sống tại Hà Nội) đứng khá lâu trước sạp hàng, vừa lựa từng quả na, vừa trò chuyện với tiểu thương. “Cứ đến mùa này, cả nhà tôi ai cũng nhắc mua na. Mấy hôm nay đi chợ, tôi phải đi sớm một chút vì na ngon về không nhiều, thường hết nhanh”, chị Lan cười nói.

Cũng chính vì niềm tin vào thương hiệu na Lạng Sơn, nhiều bà nội trợ Hà Nội sẵn sàng chi thêm tiền để mua đúng hàng chuẩn. “Tôi mua na không chỉ vì ngon mà còn vì yên tâm về chất lượng. Trẻ con ăn na Lạng Sơn thì yên tâm hơn hẳn”, chị Lan chia sẻ thêm.

Theo chị Lan, để chọn được những quả na ngon, chuẩn Lạng Sơn, người mua phải có chút “mắt nghề”. “Na chín vừa ăn sẽ có mắt to, gai nở đều, phần khe giữa các mắt hơi tách nhẹ. Cầm quả lên thấy chắc tay, có mùi thơm dìu dịu. Loại này khi bổ ra múi dày, hạt nhỏ và ngọt lịm. Không nên chọn quả xanh cứng hoặc có nhiều vết thâm vì dễ là hàng non, hái sớm hoặc đã để lâu”, chị Lan chia sẻ bí quyết.

Na Lạng Sơn vào vụ có giá bán cao, có thể lên đến 50.000-80.000 đồng/kg.

Chị Hương, tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên, cho biết mỗi ngày chị nhập cả tạ na từ Chi Lăng về bán lẻ. “Na Lạng Sơn chính hiệu thường được đóng thùng, ghi rõ nguồn gốc, giá dao động 50.000 - 80.000 đồng/kg tuỳ loại. Người sành ăn nhìn qua là biết ngay. Loại quả nhỏ, xanh, giá rẻ hơn có thể là hàng trộn từ tỉnh khác” chị Hương khẳng định.

Bí quyết chọn na chín tự nhiên

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ cho rằng, na chín tự nhiên thường có lớp vỏ xanh nhạt, mắt to, gai nở đều và hơi tách nhẹ. Khi cầm lên thấy quả chắc tay, có mùi thơm dịu, để vài giờ là mềm dần và chín đều. Ngược lại, những quả bị ép chín bằng hóa chất thường có vỏ xanh sẫm, cứng bất thường, ít hương thơm và khi bổ ra phần thịt dễ bị bở, kém ngọt.

Nếu na chín tự nhiên, vỏ sẽ dần nứt ra, các mắt na mở, có thể thấy rõ phần thịt trắng bên trong.

Cuống quả na cũng là một yếu tố quan trọng để nhận biết na chín cây tự nhiên. Quả na chín cây thường có cuống tươi, màu xanh, không bị héo hay khô. Cuống na héo hoặc khô có thể là dấu hiệu của quả na đã bị hái khi chưa chín và sau đó được dấm bằng hóa chất. Na chín tự nhiên có mùi thơm đặc trưng, dễ chịu, không quá nồng nặc, người mua có thể ngửi trực tiếp phần cuống hoặc vỏ na để kiểm tra.

Để giữ na ngon sau khi mua, nên bọc quả trong giấy báo hoặc lá chuối khô, để ở nơi thoáng mát 1-2 ngày cho chín đều. Không xếp na chồng lên nhau vì dễ dập, hỏng.