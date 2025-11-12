Mua ghế công thái học online, nhận về… một tờ giấy

Bỏ tiền mua ghế thật, nhận ghế vẽ trên giấy

Mua hàng online đôi khi có thể là một bài kiểm tra độ may mắn. Có người mua hàng được giao nhanh và còn được tặng kèm quà khuyến mãi. Nhưng cũng có một số trường hợp đặt mua hàng nhưng chỉ nhận về hộp rỗng hoặc một thứ vô giá trị.

Điển hình nhất mới đây là trường hợp của anh Ma - một cư dân mạng ở Trung Quốc. Người này đã mua một chiếc ghế văn phòng công thái học với giá 37,9 NDT (136.000đ) trên một nền tảng thương mại điện tử, nhưng lại chỉ nhận được một tờ giấy in hình ảnh minh họa của chiếc ghế.

Anh Ma - người mua chiếc ghế này nhớ lại, anh thấy chiếc ghế được rao bán với giá rất rẻ nên đã nhấp vào liên kết để đặt hàng. Sau khi thanh toán, anh có hơi nghi ngờ nên đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của gian hàng để hỏi liệu sản phẩm anh đặt mua có phải một chiếc ghế hoàn chỉnh hay không.

Phía gian hàng lập tức trả lời anh: “Anh đã mua một chiếc ghế hoàn chỉnh chứ không chỉ là bản vẽ. Xin hãy yên tâm và chờ nhận hàng”.

Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, anh phát hiện bên trong chỉ có một bản vẽ chiếc ghế, bên trên ghi chú thêm các thông số chi tiết về kích thước sản phẩm.

Hóa ra, các tùy chọn sản phẩm trong phần mua hàng mà anh Ma cũng cấp có cụm từ “mẫu vẽ”. Anh Ma cho biết, do phần mô tả sản phẩm khá dài và cụm từ “mẫu vẽ” nằm dưới cùng nên anh không để ý. Và phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của gian hàng trước đó là câu trả lời tự động từ chatbot AI, không phải từ nhân viên thật.

Sau khi anh Ma đăng tải clip về vụ việc này lên mạng, một cư dân cư dân mạng cũng gửi ảnh chụp màn hình chụp lại phần đánh giá của gian hàng, cho thấy nhiều vị khách cũng đặt mua ghế nhưng chỉ nhận được bản vẽ.

Không chỉ riêng anh Ma, nhiều khách hàng cũng nhận "cú lừa đau đớn" từ gian hàng này

Anh Ma cho biết, khi anh mua ghế thì chưa xuất hiện những đánh giá này. Chỉ đến khi gần đây gian hàng liên tục gửi hàng đi thì mới xuất hiện các phản hồi tiêu cực này.

Hiện tại, gian hàng bán chiếc ghế này đã ngừng hoạt động và không thể tìm thấy trên nền tảng. Đường link mua sản phẩm hiển thị tình trạng “hết hàng”.

Anh Ma cũng không thể liên hệ với gian hàng nên chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền bắt buộc bằng cách gửi lại bản vẽ qua bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng thương mại điện tử, đồng thời sử dụng chính sách miễn phí hoàn hàng của nhà cung cấp.

Anh cho biết mình cảm thấy như bị lừa đảo, quá trình nhận và trả hàng rất mất thời gian. Hiện tại, nhà cung cấp vẫn chưa xử lý việc hoàn tiền và hệ thống hiển thị rằng việc hoàn tiền tự động vẫn sẽ mất "2 ngày 6 giờ".