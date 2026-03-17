Hàng quán tăng giá, dân văn phòng rủ nhau mang cơm nhà đi làm

Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, giá một bát phở hoặc bún thời gian gần đây đã tăng thêm khoảng 3.000–5.000 đồng so với trước. Nếu như trước đây mức phổ biến dao động 35.000 - 40.000 đồng/bát thì nay nhiều quán đã bán ở mức 40.000–45.000 đồng/bát, thậm chí có nơi 50.000 - 55.000 đồng/bát.

Chị Hiền - chủ một quán phở trên phố Đội Cấn (Hà Nội) cho biết, quán mới điều chỉnh giá từ đầu tháng. "Giá thịt bò, xương ninh nước dùng, rau gia vị đều tăng. Thêm tiền gas, điện và nhân công nữa nên tôi buộc phải tăng giá mỗi bát vài nghìn đồng để bù chi phí", chị Hiền nói.

Một bát phở gà có giá 90.000 đồng ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Tương tự, chị Hạnh – chủ một quán bún phở tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, trước đây quán bán 40.000 đồng/bát nhưng nay phải nâng lên 45.000 đồng. "Thực ra khi tăng giá tôi cũng rất cân nhắc vì sợ mất khách. Nhưng nếu giữ giá cũ thì gần như không còn lãi", chị chia sẻ.

Chị Hạnh cho rằng, giá cả thực phẩm vẫn cao là do sau Tết, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cùng với việc chuỗi cung ứng thực phẩm chưa hoàn toàn ổn định khiến giá nguyên liệu đầu vào của nhiều quán ăn tăng lên.

"Giá thịt, rau và các mặt hàng thực phẩm tại chợ đầu mối đều nhích lên do phí vận chuyển cao hơn so với trước Tết. Khi chi phí nguyên liệu và vận hành tăng, các hàng bún, phở, cơm buộc phải điều chỉnh giá bán thêm vài nghìn đồng mỗi suất để bù đắp chi phí", chị Hạnh nói thêm.

Không chỉ bún, phở, một số món ăn sáng quen thuộc khác cũng có xu hướng tăng giá nhẹ. Nhiều quán bánh mì tăng thêm 2.000–5.000 đồng mỗi chiếc, trong khi các hàng xôi cũng nhích giá lên do giá gạo nếp và nguyên liệu đi kèm tăng.

Suất cơm vốn có giá 50.000 đồng hiện đã tăng lên 55.000 đồng. Ảnh: NVCC.

Ở phía người tiêu dùng, việc giá các món ăn sáng tăng khiến nhiều người bắt đầu cân nhắc hơn trong chi tiêu hằng ngày.

Anh Tuấn, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, trước đây anh thường ăn phở hoặc bún vào buổi sáng, hoặc nhiều khi ăn vào buổi trưa. "Một bát phở giờ khoảng 45.000–50.000 đồng, nếu ngày nào cũng ăn thì chi phí cũng tăng lên khá đáng kể. Bởi vậy, nhiều hôm tôi chuyển sang ăn bánh mì hoặc mang cơm từ nhà đi cho tiết kiệm", anh nói.

Chị Lan, làm việc tại một công ty gần khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng cho biết, gần đây chị mang cơm trưa từ nhà đi làm nhiều hơn thay vì ăn hàng. "Trước đây thỉnh thoảng tôi ăn bún hoặc cơm bên ngoài cho tiện. Nhưng giờ giá tăng, mỗi bữa cũng mất 50.000–60.000 đồng nên tôi "tiếc của". Mà tôi thấy mang cơm nhà đi ăn cũng đảm bảo hơn ăn hàng", chị chia sẻ.

Chị Lan cũng cho hay, không chỉ do chi phí vận chuyển hay giá thực phẩm tăng, nhiều hàng quán còn tăng giá do người tiêu dùng phải chịu thêm khoản phí là thuế giá trị gia tăng "Có hôm tôi và đồng nghiệp đi ăn trưa 2 bát bún, hết gần 100.000 đồng thì phải chịu thêm gần 8.000 tiền thuế giá trị gia tăng nữa", chị Lan nói thêm.

Chị Lan mới đây đi ăn bún phải trả thêm 8000 đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, chị Mai – một người bán hàng tại chợ dân sinh ở Xa La (Hà Nội) cho rằng, mức tăng vài nghìn đồng với bún phở vẫn có thể chấp nhận được. "Thỉnh thoảng ăn một bát phở nóng buổi sáng vẫn rất tiện. Nếu quán giữ chất lượng thì tôi vẫn ăn bình thường. Nhưng nếu ăn thường xuyên thì phải xem xét lại", chị nói.

Theo nhiều chủ quán, việc tăng giá hiện nay chủ yếu nhằm bù đắp chi phí đầu vào tăng lên trong thời gian qua. Tuy nhiên, phần lớn các hàng quán đều cho biết sẽ cố gắng giữ mức tăng vừa phải để không ảnh hưởng quá nhiều tới khách quen.

"Nếu chi phí thực phẩm, phí vận chuyển rẻ hơn thì tôi sẽ lại điều chỉnh giá thấp xuống", anh Cường - chủ quán phở tại Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ.