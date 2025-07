Lý do quan trọng khiến giá iPhone đồng loạt giảm từ 1/7

Từ ngày 1/7, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8% chính thức có hiệu lực. Chính sách này được áp dụng cho nhiều nhóm hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm điện tử và gia dụng như điện thoại thông minh, tivi, máy lạnh, laptop...

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS và Viettel Store,... giá bán lẻ của nhiều mẫu điện thoại iPhone đã có điều chỉnh giảm so với tháng trước. Điều này phản ánh chính sách giảm thuế VAT đã được các nhà bán lẻ nhanh chóng triển khai nhằm mang lại lợi ích sớm nhất cho người tiêu dùng.

Một số mẫu iPhone mới như iPhone 16, 16 Pro và 16 Pro Max hiện được niêm yết với mức giá thấp hơn từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng so với trước ngày 1/7.

Cùng với xu hướng giảm giá, nhu cầu tìm kiếm và mua iPhone đã tăng rõ rệt ngay trong tuần đầu của tháng 7.

Mẫu iPhone 16 Pro bản 256GB từng có giá khoảng 28,6 triệu đồng trước ngày 1/7, nay được điều chỉnh giảm còn hơn 28 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max bản 256GB đang được các đại lý niêm yết với mức giá khoảng 30,29 triệu đồng.

Mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn (128GB) cũng có giá bán chỉ còn 18,89 triệu đồng, giảm đáng kể so với giai đoạn trước khi chính sách giảm thuế có hiệu lực.

Giá iPhone giảm so với thời điểm mở bán.

Các mẫu iPhone đời thấp hơn cũng điều chỉnh giảm giá.

iPhone 15 bản tiêu chuẩn (256GB) đang được bán với giá 18,49 triệu đồng, giảm 20% so với giá gốc. Mẫu iPhone 15 Plus (256GB) có giá 22,29 triệu đồng, giảm 14%, trong khi iPhone 15 Pro (128GB) có giá 23,99 triệu đồng, giảm 17% so với ban đầu.

iPhone 12 Pro Max (128GB) hiện được niêm yết ở mức 23,49 triệu đồng, giảm 19% so với giá gốc.

Nhân viên một cửa hàng chuyên bán iPhone chính hãng tại Hà Nội xác nhận, việc áp dụng chính sách thuế mới đã được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống ngay khi nghị quyết có hiệu lực, nhằm giúp người tiêu dùng tiếp cận giá ưu đãi nhanh chóng và minh bạch.

Mặc dù mức giảm do điều chỉnh thuế không quá lớn, nhưng khi cộng thêm các ưu đãi như tặng voucher, giảm giá trực tiếp hoặc trả góp lãi suất 0%, tổng lợi ích dành cho khách hàng có thể lên tới hàng triệu đồng cho mỗi sản phẩm.

Apple Store Việt Nam hiếm hoi điều chỉnh giá

Không chỉ các nhà bán lẻ trong nước, trang bán hàng trực tuyến chính thức của Apple tại Việt Nam cũng đồng loạt điều chỉnh giá niêm yết cho hàng loạt sản phẩm. Dù mức giảm không lớn, đây vẫn là động thái hiếm hoi của Apple trong việc điều chỉnh giá đồng bộ tại một thị trường cụ thể.

Cụ thể, mức giá của iPhone 16 Pro Max bản 256GB đã giảm từ 34,99 triệu đồng xuống còn 34,36 triệu đồng. iPhone 16 bản tiêu chuẩn 128GB được điều chỉnh từ 22,99 triệu đồng còn 22,58 triệu đồng.

Với dòng MacBook mới, MacBook Air 13 inch dùng chip M4 hiện có giá 26,51 triệu đồng, thấp hơn mức cũ gần 500.000 đồng. Tương tự, Mac mini M4 cũng ghi nhận mức giá mới 14,72 triệu đồng so với 14,99 triệu đồng trước đó.

Các thiết bị đeo và phụ kiện cũng được cập nhật giá mới. Apple Watch Series 10 (phiên bản vỏ nhôm) giảm nhẹ xuống còn 10,79 triệu đồng, trong khi AirPods thế hệ thứ 4 (bản tiêu chuẩn) giảm từ 3,49 triệu đồng còn 3,43 triệu đồng.

Tuy nhiên, các đại lý bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS đang niêm yết một số mẫu iPhone với giá cạnh tranh hơn đáng kể so với Apple Store, thấp hơn khoảng 3-4 triệu đồng.

Apple Store Việt Nam là kênh bán hàng trực tuyến chính thức của Apple, hoạt động song song với các đại lý ủy quyền (AAR). Khác với AAR - nơi có thể điều chỉnh giá linh hoạt hoặc kèm ưu đãi theo từng giai đoạn, Apple Store thường duy trì mức giá cố định trong suốt vòng đời sản phẩm.

Với chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% có hiệu lực từ ngày 1/7, kết hợp với các chương trình khuyến mãi mùa hè từ các đại lý bán lẻ, thời điểm hiện tại được xem là cơ hội lý tưởng để người tiêu dùng sở hữu iPhone với mức giá tốt hơn bình thường.

Nhiều người tiêu dùng đã tận dụng dịp này để “xuống tiền” mua iPhone, đặc biệt là các dòng máy mới như iPhone 16 Pro hay iPhone 16 Pro Max.

“Tôi vừa mua chiếc iPhone 16 bản tiêu chuẩn, giá rẻ hơn so với lúc tôi khảo sát hồi tháng trước. Dù không giảm quá nhiều nhưng cảm giác tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng vẫn rất dễ chịu, chưa kể còn được tặng thêm voucher”, chị Nguyễn Thị Nga (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.