Nóng nhất trong ngày: Giá vàng trong nước tăng nhanh; iPhone giảm giá sâu

Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng nhanh

Thị trường vàng trong nước tiếp tục có biến động đáng kể vào sáng nay, ngày 24-5.

Các doanh nghiệp vàng như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng tiếp lên 119 triệu đồng/lượng mua vào, 121 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng giảm nhưng với tốc độ chậm hơn. Hiện giá vàng nhẫn đang được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 113,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 116 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng

Giá vàng trong nước biến động liên tục những ngày qua. Giá vàng miếng SJC tăng nhanh, giảm nhanh hơn so với giá vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn nhiều so với vàng nhẫn, cách biệt tới 5 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý ở thị trường trong nước biến động do ảnh hưởng từ đà tăng mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 3.358 USD/ounce, tăng gần 60 USD/ounce so với mức thấp nhất của phiên trước.

Sao sân cỏ Việt chi tiền tỷ mua xe hơi tặng vợ

Nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam chi tiền tỷ mua xe hơi hạng sang tặng vợ, thể hiện tình cảm và sự hào phóng. Nguyễn Quang Hải chi hơn 8 tỷ đồng mua Land Rover Sport tặng vợ Chu Thanh Huyền nhân dịp sinh con trai đầu lòng, bé Lido, vào tháng 7/2024. Đây là chiếc xe thứ hai anh tặng người thân, sau Vinfast Fadil cho bố mẹ năm 2021. Quang Hải cũng thường xuyên tặng vợ đồ hiệu từ Hermes, Louis Vuitton, Chanel.

Bùi Tiến Dũng tặng vợ Nguyễn Khánh Linh chiếc Mercedes-Benz GLC 300 (2,3 tỷ đồng) năm 2019 sau khi cô sinh con gái đầu lòng Sushi. Cặp đôi còn có hai con khác, Mochi (2021) và Bùi Nhật Vượng (2025). Phan Văn Đức mua Mercedes-Benz GLC (hơn 2 tỷ đồng) tặng vợ Nhật Linh năm 2021, sau thời gian xa nhà. Họ có hai con: Dâu Tây (2020) và Khoai Tây (2022).

Hồ Tấn Tài tặng vợ Phạm Hiếu chiếc Mercedes-Benz GLC 200 (hơn 2 tỷ đồng) năm 2022 sau đám cưới, khi đã có con trai Gia Phúc (2021). Nguyễn Huy Hùng chi gần 2 tỷ đồng mua BMW tặng vợ Thùy Dương nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 2023. Họ có con trai sinh năm 2024 sau nhiều năm chung sống và cưới năm 2022.

Các cầu thủ không chỉ mạnh tay chi tiền mà còn chọn thời điểm đặc biệt như sinh con, cưới hỏi hay dịp lễ để tặng quà, thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến gia đình. Những món quà xa xỉ này cũng phản ánh thu nhập cao và lối sống sang trọng của các ngôi sao sân cỏ Việt Nam.

Loạt điều hoà giảm giá “siêu sốc” tháng 5, chỉ còn từ 3,9 triệu đồng/chiếc

Tháng 5/2025, các siêu thị điện máy lớn tại Việt Nam như Điện Máy Xanh, Media Mart, HC, và Pico tung chương trình giảm giá điều hòa lên đến 50% để kích cầu mùa nắng nóng. Nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao do thời tiết hè khắc nghiệt, khiến các nhà bán lẻ đẩy mạnh khuyến mại.

Tại Điện Máy Xanh, điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều giảm 42% còn 4,9 triệu đồng, Midea Inverter MAFA 09CDN8 giảm 38% còn 5,2 triệu đồng, Casper SC-09FB36A giảm 31% còn 4,79 triệu đồng. Media Mart giảm giá Casper Inverter 9250 BTU còn 5,79 triệu đồng, LG V13Win1 còn 9,29 triệu đồng. Siêu thị HC có Aqua AQA-KCR12NQ-S giảm 45% còn 4,95 triệu đồng, LG V13ENS1 giảm 51% còn 7,85 triệu đồng. Pico nổi bật với điều hòa di động Casper PC-09TL33 giảm 44% còn 3,9 triệu đồng, Sumikura 9.000 BTU giảm 46% còn 4,59 triệu đồng. Một số sản phẩm trưng bày như Samsung AR13CYHAAWKNSV giảm 58% còn 5,95 triệu đồng.

Ngoài giảm giá, khách hàng được hưởng ưu đãi như phiếu mua hàng trị giá đến 10 triệu đồng, giảm 10% khi mua phụ kiện, hoặc đổi trả trong 12 tháng. Tuy nhiên, giá trên thường chỉ áp dụng cho dịch vụ giao hàng, chưa bao gồm lắp đặt và vật tư.

Sức mua điều hòa tăng mạnh, đặc biệt từ tháng 4/2025, khiến các siêu thị phải tăng nhân viên kỹ thuật. Một số ngày cao điểm, lịch lắp đặt phải hẹn sau 2-3 ngày. Các chương trình khuyến mại này không chỉ kích cầu mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận điều hòa chất lượng với giá hợp lý.

Cỏ cho dê ăn thành “mỏ vàng”, Việt Nam cũng có, nước ngoài bán hơn nửa triệu/kg

Phế kinh thảo, hay còn gọi là "dâm dương hoắc", là một loại thảo dược quý mọc nhiều ở miền núi phía Bắc Việt Nam như Lào Cai, Lai Châu, được ví như “mỏ vàng” nhờ giá trị dược liệu và kinh tế cao. Trong y học cổ truyền, cây có vị cay ngọt, tính ấm, giúp bổ thận, tráng dương, điều trị liệt dương, đau lưng, phong thấp, tay chân yếu lạnh. Tại Việt Nam, giá phế kinh thảo loại tươi là 140.000 đồng/kg, loại khô 250.000 đồng/kg.

Cây phế kinh thảo là một trong số những loài thực vật từng được “săn lùng” để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe

Ở Trung Quốc, phế kinh thảo từng được săn lùng với giá 200 NDT (700.000 đồng)/kg cách đây khoảng 10 năm. Tuy nhiên, đến năm 2018, giá giảm mạnh còn 20 NDT (70.000 đồng)/kg do nông dân ồ ạt trồng, khiến nguồn cung dư thừa và thị trường ảm đạm. Đến cuối 2024, giá bất ngờ tăng trở lại, dao động 130-200 NDT (455.000-700.000 đồng)/kg, do nhiều nông dân ngừng trồng, dẫn đến sản lượng giảm. Tuy nhiên, giá cao này được dự báo không bền vững, có thể kéo dài đến hết 2025, vì cây dễ trồng, dễ mở rộng diện tích canh tác, khiến giá có thể giảm khi nguồn cung tăng.

Phế kinh thảo được chú ý ở Trung Quốc nhờ xu hướng tiêu dùng hiện đại, khi người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe và các sản phẩm thảo dược. Tên gọi “dâm dương hoắc” xuất phát từ việc lá cây từng được dùng để kích thích ham muốn tình dục cho dê. Loại cây này không chỉ mang lại lợi ích y học mà còn mở ra cơ hội kinh tế lớn cho nông dân Việt Nam nếu biết tận dụng.

iPhone giảm giá tới 3 triệu, có nên mua lúc này?

Tháng 5/2025, nhiều mẫu iPhone tại Việt Nam giảm giá mạnh, cạnh tranh với smartphone Android tầm trung do thị trường điện thoại chững lại trong mùa thấp điểm. Các hệ thống bán lẻ ủy quyền Apple ghi nhận mức giảm 2,5-3 triệu đồng cho nhiều dòng iPhone. iPhone 13 128GB hiện chỉ còn 11,59-11,99 triệu đồng, giảm 2 triệu so với tháng trước và 13,4 triệu so với lúc ra mắt, trong khi bản 256GB có giá từ 14,99 triệu đồng. iPhone 14 và 15 cũng giảm 2,5-3 triệu đồng, còn iPhone 16 (có thể là lỗi đánh máy từ iPhone 16) giảm 300.000-500.000 đồng, giá thấp nhất dưới 16 triệu đồng, thậm chí chỉ 15,7 triệu đồng với khuyến mãi.

Người dùng như chị Thu Hằng (Hà Nội) đánh giá iPhone 13 Pro Max giảm giá là “món hời lớn” nhờ hiệu năng và camera xuất sắc. Ông Nguyễn Văn Hùng mua iPhone 16 Pro Max với giá 29,79 triệu đồng, tiết kiệm đáng kể so với lúc ra mắt. Các chương trình giảm giá từ tháng 3/2025 giúp nhà bán lẻ xả kho iPhone 13, 14, trong khi iPhone 16 còn đầy đủ phiên bản.

Việc giảm giá giúp Apple mở rộng thị phần, tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt trước áp lực từ các thương hiệu Android Trung Quốc. Apple thay đổi chiến lược, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để tăng doanh số, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Dự kiến, Apple sẽ ra mắt iPhone mới vào tháng 9/2025, khiến các nhà bán lẻ đẩy mạnh xả hàng sớm. Đây là cơ hội tốt cho người muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với chi phí hợp lý.