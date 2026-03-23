Loại hạt vừa tròn vừa béo lại vừa bùi được ví là "hoàng hậu" của các loại hạt, giá hơn 1,3 triệu đồng/kg

Mắc ca từ lâu được xếp vào nhóm các loại hạt cao cấp trên thị trường thế giới. Với vị béo ngậy, thơm nhẹ và giàu dưỡng chất, loại hạt này ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, không chỉ để ăn vặt mà còn dùng làm quà biếu. Ảnh Interrnet

Theo ghi nhận trên thị trường quốc tế, mắc ca nhập khẩu từ Mỹ có thể đạt giá khoảng 1,3 triệu đồng/kg. Trong khi đó tại Việt Nam, mắc ca sau sơ chế thường được bán từ 180.000 – 300.000 đồng/kg, tùy chất lượng và cách chế biến. Ảnh Interrnet

Cây mắc ca có nguồn gốc từ Australia, sau đó được trồng tại nhiều quốc gia có khí hậu phù hợp như Nam Phi, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Ảnh BHX

Tại Việt Nam, mắc ca được trồng khá nhiều ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai nơi có khí hậu mát mẻ và đất bazan thích hợp. Ảnh Vinmec

Thông thường, cây bắt đầu cho quả sau vài năm trồng và đạt năng suất ổn định từ khoảng năm thứ năm. Mùa thu hoạch thường kéo dài từ tháng 9 đến cuối năm. Ảnh jraifarm

Sau khi thu hoạch, mắc ca thường được sấy khô, tách vỏ hoặc đóng gói hút chân không. Trên thị trường, sản phẩm được bán dưới nhiều dạng như hạt sấy nguyên vỏ hoặc nhân mắc ca đã tách vỏ. Ảnh Interrnet

Theo các tài liệu dinh dưỡng, 28 gram mắc ca chứa khoảng 204 calo, 23g chất béo, 2g protein và 3g chất xơ. Ngoài ra còn cung cấp nhiều vi chất như mangan, vitamin B1, đồng, magie và sắt. Ảnh Interrnet

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, mắc ca được cho là có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ảnh BHX