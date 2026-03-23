Thuốc cá là gì, vì sao để bắt cá vược-cá chẽm to bự, nặng 12kg trong vuông tôm, dân Cà Mau lại thuốc cá?

Ông Nguyễn Văn Bá, ngụ ấp Ông Khâm, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết, hàng năm cứ vào cuối tháng Giêng âm lịch là gia đình ông lại thuốc cá trong vuông tôm, để chuẩn bị thả giống cho vụ tôm nuôi mới.

Chủ vuông tôm ở Cà Mau cho biết, cá chẽm (cá vược), cá cháo, cá măng là loài dễ thấm thuốc nhất, khi tạt thuốc cá phía trước là có thể bắt các loại cá ngon ở phía sau. Ảnh: An An

“Với hơn 3ha đất nuôi tôm quảng canh của gia đình, mới đây, tôi thuốc cá toàn bộ vuông, thật bất ngờ khi bắt được nhiều loài cá to bự, bán được vài chục triệu đồng”, ông Bá nói.

Để chuẩn bị thuốc vuông, ông Bá dùng máy bơm nước cho đến khi mặt ruộng cạn nước, riêng dưới lòng kênh hay ao đìa chỉ còn lại vài tất nước, rồi mới bắt đầu tạt thuốc.

“Tôi mua 50kg dây thuốc cá ngâm với nước từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mới bắt đầu tạt thuốc. Do lượng nước trong vuông tôm gần như đã cạn nên khi tạt thuốc, các loài cá chết rất nhanh”, ông Bá cho biết thêm.

Các loài cá được vận chuyển từ ruộng vào để bán cho thương lái. Ảnh: An An

Anh Nguyễn Văn Út cho biết, trong vuông tôm có nhiều loại cá khác nhau như: cá ngát, cá phi, cá nâu, cá chẽm hay cá cháo, cá măng…

“Cá chẽm và cá cháo, cá măng là loài nhanh thấm thuốc nhất. Ao đìa nào có các loài cá này trú ẩn, chỉ cẩn tạt thuốc ở phía trước là có thể bắt chúng ở phía sau”, anh Út cho biết.

Do vuông tôm rộng nên ông Bá phải huy động nhiều người tham gia bắt cá. Ngay cả thương lái cũng được thông báo từ trước để họ có mặt kịp thời thu mua từ lúc bắt cá từ ruộng vào.

Ông Nguyễn Văn Bá ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết, ông bất ngờ khi trong vuông tôm có đến hàng trăm kí cá chẽm, quân bình mỗi con nặng trên dưới 6kg, giúp gia đình ông thu về vài chục triệu đồng. Ảnh: An An

Thương lái Trần Thị Nhanh cho biết, vuông tôm của ông Bá có nhiều nhất là cá chẽm được thu mua với giá 95 nghìn đồng/kg; cá cháo, cá măng có giá 75 nghìn đồng.

Anh Nguyễn Văn Út cho biết, trong số cá chẽm-cá vược có trong vuông tôm của ông Bá, có vài con cân nặng hơn 12kg/con. Ảnh: An An

“Gần 300kg cá chẽm, cộng với 100kg cá cháo, cá măng, gia đình ông Bá đã thu về gần 40 triệu đồng”, chị Nhanh nói.

Chủ đất cho biết, sau khi thuốc cá song, nguồn nước mặn từ sông sẽ được lấy vào vuông tôm, và giữ cho lượng nước ổn định khoảng 1 tuần là có thể thả tôm giống cho vụ nuôi mới.