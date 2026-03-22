Trên thị trường cây cảnh, một cái tên lạ đang khiến giới sành chơi tò mò, nhiều người gọi đó là "quái vật bonsai"
"Cây chân voi" không chỉ là cây cảnh bonsai đặc biệt, mà còn thể hiện sự khắc nghiệt của thời gian, mang giá trị nghệ thuật.
Trên thị trường cây cảnh, một cái tên lạ đang khiến giới sành chơi tò mò là “cây chân voi” (Operculicarya pachypus). Ảnh: Lazada
Không thẳng, không thanh mảnh như nhiều dòng cây cảnh bonsai truyền thống, "cây chân voi" có phần đế phình to, nổi u cục tự nhiên, bề mặt sần sùi. Ảnh: PictureThis
Sự “xù xì” này trở thành giá trị thẩm mỹ cốt lõi của loại cây cảnh này. Ảnh: Caudex Farm
Với giới chơi cây cảnh lâu năm, một bộ gốc càng dị, càng già, càng thể hiện được sự khắc nghiệt của thời gian, giá trị càng cao. Ảnh: Caudexpetals
Giới kinh doanh cho biết, những cây cảnh này nhỏ giá vài triệu đồng, song các cây có tuổi đời lớn, gốc khủng, dáng độc thường được định giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Africanornamentalnursery
Một số cây cảnh nhập khẩu, tạo hình đẹp và được chăm sóc kỹ lưỡng, giá có thể cao hơn nữa. Ảnh: Reddit
Theo người bán, dòng cây cảnh này sinh trưởng chậm, khó chăm sóc và đòi hỏi kỹ thuật cao nên nguồn cung hạn chế. Ảnh: Flickr
Khác với loại cây cảnh phổ thông phục vụ số đông, “cây chân voi” gần như là sân chơi của giới sưu tầm chuyên nghiệp. Ảnh: Xplant
Không chỉ nhìn vào vẻ ngoài, người mua còn đánh giá cấu trúc rễ, độ già của thân, thế cây và khả năng phát triển lâu dài. Ảnh: Flickr
Mỗi cây cảnhgiống như một tác phẩm điêu khắc sống, mang giá trị nghệ thuật nhiều hơn giá trị trang trí đơn thuần. Ảnh: Caudex petals
Với thân gốc phình to sần sùi như chân voi, tạo hình kỳ dị tựa “quái vật bonsai”, Operculicarya pachypus trở thành thú chơi đắt đỏ của giới sưu tầm....
