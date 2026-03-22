Trên thị trường cây cảnh, một cái tên lạ đang khiến giới sành chơi tò mò, nhiều người gọi đó là "quái vật bonsai"

Trên thị trường cây cảnh, một cái tên lạ đang khiến giới sành chơi tò mò là “cây chân voi” (Operculicarya pachypus). Ảnh: Lazada

Không thẳng, không thanh mảnh như nhiều dòng cây cảnh bonsai truyền thống, "cây chân voi" có phần đế phình to, nổi u cục tự nhiên, bề mặt sần sùi. Ảnh: PictureThis

Sự “xù xì” này trở thành giá trị thẩm mỹ cốt lõi của loại cây cảnh này. Ảnh: Caudex Farm

Với giới chơi cây cảnh lâu năm, một bộ gốc càng dị, càng già, càng thể hiện được sự khắc nghiệt của thời gian, giá trị càng cao. Ảnh: Caudexpetals

Giới kinh doanh cho biết, những cây cảnh này nhỏ giá vài triệu đồng, song các cây có tuổi đời lớn, gốc khủng, dáng độc thường được định giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Africanornamentalnursery

Một số cây cảnh nhập khẩu, tạo hình đẹp và được chăm sóc kỹ lưỡng, giá có thể cao hơn nữa. Ảnh: Reddit

Theo người bán, dòng cây cảnh này sinh trưởng chậm, khó chăm sóc và đòi hỏi kỹ thuật cao nên nguồn cung hạn chế. Ảnh: Flickr

Khác với loại cây cảnh phổ thông phục vụ số đông, “cây chân voi” gần như là sân chơi của giới sưu tầm chuyên nghiệp. Ảnh: Xplant

Không chỉ nhìn vào vẻ ngoài, người mua còn đánh giá cấu trúc rễ, độ già của thân, thế cây và khả năng phát triển lâu dài. Ảnh: Flickr

Mỗi cây cảnhgiống như một tác phẩm điêu khắc sống, mang giá trị nghệ thuật nhiều hơn giá trị trang trí đơn thuần. Ảnh: Caudex petals