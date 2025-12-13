Loài chuột mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều ngôi làng ở Trung Quốc

Tại nhiều trang trại trên khắp Trung Quốc, hàng nghìn con chuột lang (còn gọi là chuột lang thịt, khác với chuột lang cảnh phổ biến ở Việt Nam) được nuôi trong hệ thống chuồng trại sạch sẽ, ăn cỏ và sinh sản liên tục. Loài vật nhỏ bé này đang trở thành nguồn thu đáng kể, đặc biệt với lớp nông dân trẻ 9X.

Ở tỉnh Hồ Nam (miền trung Trung Quốc), chàng trai 9X Quách Tân sau nhiều năm làm việc tại tỉnh Quảng Đông đã quyết định trở về quê nhà khởi nghiệp.

Với niềm đam mê và quyết tâm, anh đầu tư hơn 200.000 NDT (khoảng 745 triệu đồng) xây dựng trang trại rộng 700m2.

Những “cục bông nhỏ” giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập. Ảnh: PD

Quách Tân không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất: lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ và độ ẩm tự động, đảm bảo môi trường sống tối ưu cho chuột lang.

Anh chia sẻ: Chuột lang là loài vật dễ nuôi, sinh sản nhanh, chi phí đầu tư thấp mà lợi nhuận cao. Một con mẹ sinh 3-5 con non sau khoảng 65 ngày, con giống hiện bán 60 NDT/con (khoảng 220.000 đồng), chuột trưởng thành bán khoảng 35 NDT/kg (khoảng 130.000 đồng). Nếu chăm sóc tốt, lợi nhuận có thể gấp đôi so với các mô hình nuôi truyền thống.

Trong khi đó, tại thành phố Nam Ninh (phía Nam Trung Quốc), chàng trai trẻ Ngụy Chấn Chiến cũng đang gặt hái thành công từ chuột lang. Từng làm việc ở tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, anh học kỹ thuật nuôi và nắm bắt được thị trường.

Trở về quê hương, Ngụy Chấn Chiến trực tiếp tham gia mọi việc, từ khâu chọn địa điểm, xây chuồng, chọn giống, đến phòng dịch. Trang trại của anh hiện có bốn nhà lồng, nuôi hơn 6.000 con chuột lang.

Nhờ ký kết đơn hàng dài hạn với các thương lái từ Quảng Đông, Phúc Kiến, mỗi con chuột lang mang về lợi nhuận hơn 10 NDT (khoảng 37.000 đồng), giúp thu nhập hàng tháng ổn định, cao hơn nhiều so với nghề nông truyền thống.

Điểm đặc biệt trong mô hình của Ngụy Chấn Chiến là tính cộng đồng rõ nét. Anh ưu tiên thuê lao động ngay trong thôn, nhất là phụ nữ, để vận hành trang trại.

Nghề nuôi chuột lang đang góp phần làm thay đổi bộ mặt nhiều làng quê Trung Quốc. Ảnh: CNR

Nhờ đó, nhiều hộ dân có thêm việc làm ổn định với mức thu nhập khoảng 3.000 NDT/tháng (khoảng 11 triệu đồng), tạo nguồn sinh kế ngay tại quê nhà và giúp cả làng cùng hưởng lợi từ mô hình nuôi chuột lang.

Anh còn chủ động hướng dẫn các thôn lân cận thiết lập trang trại theo hình thức đặt hàng trước, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

“Một người giàu chưa hẳn đã hạnh phúc, nhưng khi cả cộng đồng cùng phát triển thì mới thực sự bền vững”, anh nói.

Chuột lang không nằm trong danh mục động vật hoang dã hạn chế nuôi, do đó việc chăn nuôi theo mô hình trang trại dân sinh ở Trung Quốc khá phổ biến. Chuột chủ yếu được nuôi để làm đặc sản thịt, bán con giống và một phần phục vụ cho nghiên cứu.

Trong ngành ẩm thực, chuột lang được xem là nguyên liệu đặc sản ở một số vùng miền Nam như Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây, nơi các nhà hàng có nhu cầu ổn định quanh năm.

Chuột trưởng thành thường được thu mua theo cân, chế biến thành các món nướng, hấp hoặc tiềm thuốc bắc.

Cùng với đó, thị trường con giống cũng sôi động không kém. Do chuột lang sinh sản nhanh, mỗi lứa 3-5 con, nên nhiều trang trại tập trung vào bán giống cho các mô hình mở mới, giúp tạo nên chuỗi cung ứng liên tục giữa các địa phương.

Từ những loài vật nhỏ bé này, nhiều làng quê đã có thêm nguồn thu ổn định, giúp đời sống nông dân cải thiện và bức tranh nông thôn thêm khởi sắc.

Chính quyền các địa phương cũng đang thúc đẩy mô hình nuôi chuột lang như một hướng phát triển kinh tế mới, kết hợp với “kinh tế sân vườn” và liên kết chuỗi tiêu thụ để tạo đầu ra bền vững.

Theo CNR, PD