Làm đồ chơi Noel mini lạ mắt, startup kiếm hơn 2 tỷ đồng/tháng mùa Giáng sinh

8h sáng, đội sản xuất gồm hơn 10 thành viên của một tiệm kinh doanh quà tặng làm việc hết công suất. Những tháng gần đây, nhu cầu về sản phẩm trang trí dịp Giáng sinh tăng đột biến. Cả đội tập trung sản xuất để đáp ứng các đơn hàng đến từ nhiều tỉnh, thành.

Nắm bắt xu hướng chơi cây của giới trẻ trong lồng kính, các sản phẩm terrarium về Noel (tiểu cảnh Giáng sinh trong lồng kính) được lên kế hoạch và đưa vào sản xuất hàng loạt. Theo anh Nguyễn Quốc Trường (1992 - đồng sáng lập doanh nghiệp), trung bình mỗi tháng gần đây, cơ sở của anh sản xuất khoảng 2.000 đơn hàng, doanh thu đạt hơn 2 tỷ đồng.

Terrarium là các bồn cây cảnh thủy tinh, bên trong chứa một hệ sinh thái thu nhỏ gồm đất, cây trồng, cát sỏi, nước... có thể thêm một số động vật sống. Mô hình này tạo ra một hệ sinh thái thu nhỏ mô phỏng môi trường tự nhiên: rừng nhiệt đới, sa mạc, kết hợp đất, đá, cây, rêu, nước, tạo thành một thế giới mini độc đáo.

Sau khi tạo bố cục (layout) cho các hộp quà, nhân viên sản xuất sử dụng các loại cây, hoa được sấy khô: rêu trắc bá, rêu cushion, rễ cây hoàng cuông... để tạo dựng mô hình sống động bên trong. Các sản phẩm này sau khi hoàn thiện sẽ được định hình và đóng kín hoàn toàn.

Anh Nguyễn Quốc Trường cho biết, khác với terrarium truyền thống, bể thủy tinh của cơ sở làm ra sẽ không cần tưới nước, không cần đất trồng hay ánh sáng. "Các sản phẩm sử dụng một dòng rêu bảo tồn riêng là rêu thật từ thiên nhiên. Sau khi khai thác, chọn lọc và trải qua quá trình xử lý đặc biệt, sản phẩm có thể 'đóng băng' ở trạng thái tươi mới như thật", anh nói.

Những món quà độc lạ với đa dạng kích thước có giá thành từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/sản phẩm.

Nhu cầu quà tặng trong mỗi dịp lễ, tết luôn tăng mạnh. Hiện cơ sở của anh Trường đã gặp những lúc "vỡ trận" do cung ứng nguyên liệu không đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm đơn ở cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh sản xuất quà tặng, cơ sở của anh Trường còn đào tạo việc làm cho những người khuyết tật. Vũ Thị Mai Hương (người khiếm thính) là một trong những người thợ lành nghề trong việc tạo ra các sản phẩm thủ công tỉ mẩn này. "Hương có độ tập trung cao và đôi bàn tay khéo léo hơn người khác. Bởi vậy, bạn ấy phù hợp với công việc này đến ngạc nhiên. Lương, thưởng của Hương có tháng còn cao nhất đội", anh Trường nói.