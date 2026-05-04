Quán lẩu gà ở Phật Sơn gây sốt tiếp tục 'hái tiền': Mỗi tối livestream thu triệu NDT

Tối 3/5, phóng viên của Jimu News ghi nhận Lẩu gà của Mo đã thu về hơn 1,6 triệu nhân dân tệ nhờ bán gia vị lẩu, chưa tính đến doanh thu từ gà nguyên con. Mỗi buổi livestream của quán kéo dài khoảng một tiếng, diễn ra trong 3 ngày liên tiếp.

Trong phiên live hôm 3/5, chỉ trong 5 phút đã bán được 4.000 gói nước lẩu. Set lẩu "phiên bản mùa hè", được miêu tả là "công thức riêng của ông Mo", gồm các thành phần như ngũ vị tử, nấm phục linh, vỏ quýt khô, táo đỏ, lúa mạch và đậu nành. Trong số các sản phẩm được quảng cáo, gà thả vườn của quán có giá bán 258 nhân dân tệ (995.000 đồng), mỗi phần nước dùng 220 gram có giá 38,8 nhân dân tệ (150.000 đồng).

Ông Mo và con trai livestream bán gia vị lẩu trong dịp nghỉ ngày Quốc tế Lao động vừa qua.

Ngoài bán livestream, quán lẩu của ông Mo hiện mở thêm chi nhánh tại Vân Phù, Quảng Đông dù từng cho biết không có dự định mở rộng quy mô kinh doanh.

Bên cạnh đó, sức hút ăn tại quán ăn đầu tiên, nằm ở trấn Trần Thôn, quận Thuận Đức, TP Phật Sơn cũng chưa hề giảm nhiệt sau một tháng khi hàng nghìn người vẫn kéo về đây để thưởng thức món lẩu nổi tiếng. Ghi nhận của phóng viên Jimu News hôm 1/5, quán lẩu chật kín khách từ giữa trưa. Một nhân viên cho biết quán có 9 người đảm nhận khâu chặt gà, làm việc từ 13 - 14 tiếng mỗi ngày trong dịp lễ.

Ông Mo từng mắc nợ hơn 1,8 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ đồng) do đầu tư thất bại trước đây cũng công khai tuyên bố rằng phần lớn khoản nợ đã được trả hết. "Trước đây, mọi người đều biết tôi gặp khó khăn nên không gây áp lực. Bây giờ tôi đã kiếm được tiền, nhất định phải trả nợ cho họ", ông Mo nói.

Ông Mo được thực khách vây kín để chụp ảnh, quay video khi đến dự khai trương chi nhánh mới.

Theo Southern Daily, Lẩu gà của Mo từng được miêu tả là "quán ít muốn nổi tiếng trên mạng nhất", đã trở thành hiện tượng trong tháng 4 nhờ được các blogger ẩm thực giới thiệu. Lượng khách xếp hàng mỗi ngày tăng vọt từ chỉ vài chục bàn lên đến 200 bàn, bãi đậu xe tạm thời rộng 2.000 mét vuông bên ngoài luôn chật kín xe cộ. Dữ liệu từ thị trấn Trần Thôn cho thấy sự nổi tiếng của quán tiếp tục lan tỏa ra khu vực xung quanh, giúp tăng doanh thu của các nhà hàng địa phương khoảng 30% và ngành dịch vụ lưu trú hơn 25%.

Trước đó, ông Mo từng cho biết "cả gia đình đều kiệt sức" khi khách nườm nượp kéo đến, không còn thời gian nghỉ ngơi, đảo lộn thói quen sinh hoạt. Sau hơn 2 tuần nổi tiếng, ông Mo còn đưa ra thông báo quán sẽ tạm nghỉ 3 ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động và không mở cửa vào ngày thứ Hai hàng tuần.

'Cùng một loại gà, cùng một loại rau, chúng có ở khắp mọi nơi, các bạn có thể thấy tất cả. Đừng phóng đại gà của tôi ngon đến mức nào, không có bí quyết gì đặc biệt cả đâu', ông Mo từng nói về món ăn của quán.

Tuy nhiên, hiện khi được hỏi "Chẳng phải ông nói không muốn nổi tiếng sao?", ông Mo trả lời: "Cá nhân tôi không muốn nổi tiếng, nhưng nếu mọi người chú ý đến văn hóa ẩm thực địa phương nhờ món ăn lẩu gà nhà tôi, và điều đó có thể thúc đẩy du lịch văn hóa xung quanh, tôi nghĩ điều đó đáng giá".

Hồi đầu tháng 4, quán lẩu gà của ông Mo trở nên nổi tiếng khi blogger ẩm thực kiêm cựu MC Liu Yuxin đến ăn và quay đoạn video ghi lại trải nghiệm ở quán. Trong video có đoạn ông Mo nói: "Đừng làm tôi nổi tiếng quá, tôi sẽ không thể quản lý nổi việc kinh doanh". Phong cách phục vụ của quán đã vô tình trở thành điểm thu hút thực khách tìm đến quán.