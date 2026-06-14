Xổ số miền Nam: Đại lý tìm người trúng độc đắc 16 vé Bình Phước

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 7-6, giải độc đắc (dãy số 150925) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 129302) "ở lại" Tiền Giang.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 753429) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 8-6, giải độc đắc (dãy số 925261) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 400162) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 941122) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 9-6, giải độc đắc (dãy số 378018) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 910547) trúng tại Lâm Đồng.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 556701) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 10-6, giải độc đắc (dãy số 364957) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 910292) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 712879) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 11-6, giải độc đắc (dãy số 146616) Trúng tại Tây Ninh.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 423392) trúng tại TPHCM.

Vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 491238) trúng tại Cần Thơ.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 12-6, giải độc đắc (dãy số 805696) "ở lại" Vĩnh Long.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 235477) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 363193) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 13-6, giải độc đắc (dãy số 715384) trúng tại Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 122619) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 906914) vẫn chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 13-6, giải độc đắc (dãy số 185837) trúng tại Đồng Tháp.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Bình Phước đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Do đó, hiện các đại lý vé số đang "truy tìm" những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số Bình Phước.