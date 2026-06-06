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Chiều 6-6, lộ diện 2 khách hàng trúng độc đắc xổ số miền Nam

Sự kiện: Thông tin thị trường

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 6-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

Chiều 6-6, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra 2 khách hàng ở tỉnh Tây Ninh trúng giải độc đắc vé số của một đài mở thưởng trước đó 2 ngày.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh T6ay Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh T6ay Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 4-6, giải độc đắc (dãy số 936713) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 6-6, thông tin từ đại lý vé số Lan Hùng Tú và đại lý vé số Kim Liễu ở tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 088367) của vé số Bình Thuận đến nay vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận được đổi tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Bình Thuận được đổi tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Bình Thuận là đại lý vé số Đức Thịnh ở TP Cần Thơ và đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 6-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

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Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/06/2026 15:33 PM (GMT+7)
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