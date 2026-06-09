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Xổ số miền Nam: “Truy tìm” người trúng độc đắc 15 vé số Cà Mau

Sự kiện: Thông tin thị trường

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 9-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

Chiều 9-6, liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ lại trên Facebook của đại lý mình về việc từng đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng giải độc đắc 14 vé Cà Mau mở thưởng vào ngày 9-6-2025.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long đúng một năm trước. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long đúng một năm trước. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải an ủi của vé số Cà Mau ngày 8-6 trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Bảy Phú Lâm chi nhánh Tuấn

Giải an ủi của vé số Cà Mau ngày 8-6 trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Bảy Phú Lâm chi nhánh Tuấn

"Khách yêu cầu chuyển khoản hết cho gọn. Cảm ơn anh trai chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" – đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ.

Động thái của đại lý vé số Phú Vinh vừa gây bất ngờ với nhiều người vừa cho thấy đây cũng là một trong những đại lý vé số đang "truy tìm" chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 841122) 15 vé Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 8-6 vừa qua.

Bởi lẽ, đến chiều 9-6, chỉ mới có một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau đã liên hệ với tiệm vàng Kim Phấn ở TP Cần Thơ để đổi thưởng. Hiện, 15 vé Cà Mau trúng giải độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bảy Phú Lâm chi nhánh Tuấn ở tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 9-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

Chiều 6-6, lộ diện 2 khách hàng trúng độc đắc xổ số miền Nam
Chiều 6-6, lộ diện 2 khách hàng trúng độc đắc xổ số miền Nam

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 6-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

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Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/06/2026 15:48 PM (GMT+7)
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