6 báu vật hoàng gia từng được Kate diện

Vương miện Cartier Halo

Trong ngày cưới William tại Tu viện Westminster năm 2011, Kate đội vương miện Cartier Halo do cố Nữ hoàng Elizabeth II cho mượn.

Món trang sức được Cartier chế tác từ năm 1936 và từng được Thái hậu Elizabeth, Công chúa Margaret và Công chúa Anne sử dụng. Tuy nhiên, cố Nữ hoàng Elizabeth II chưa từng đeo chiếc vương miện này công khai trong 70 năm trị vì.

Đây cũng là một trong những món trang sức gắn liền với hình ảnh Kate từ thời điểm cô chính thức trở thành thành viên gia đình hoàng gia Anh.

Vòng cổ kim cương Nizam xứ Hyderabad

Kate lần đầu đeo vòng cổ kim cương Nizam xứ Hyderabad tại sự kiện Portrait Gala năm 2014.

Món trang sức được tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II nhân đám cưới năm 1947 bởi Asaf Jah VII, vị Nizam cuối cùng của Hyderabad. Nữ hoàng đặc biệt yêu thích chiếc vòng cổ trong những năm đầu của cuộc hôn nhân.

Kate hiện là thành viên hoàng gia duy nhất ngoài cố Nữ hoàng Elizabeth II từng đeo công khai món trang sức này. Cô sử dụng nó lần thứ hai tại một buổi tiếp đón Ngoại giao đoàn năm 2019.

Vương miện Strathmore Rose

Tại quốc yến ở Điện Buckingham nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc năm 2023, Kate khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với vương miện Strathmore Rose.

Món trang sức từng thuộc về Thái hậu Elizabeth và được cho là chỉ có bà cùng Kate từng đeo. Trước khi Kate sử dụng năm 2023, chiếc vương miện đã nằm trong kho khoảng 90 năm.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa hồng, với những bông hoa đính kim cương nổi bật trên phần khung bằng bạc và vàng.

Vương miện Oriental Circlet của Nữ hoàng Victoria

Tại quốc yến ở Lâu đài Windsor năm 2025 để chào đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Kate xuất hiện trong bộ đầm xanh dài chấm đất của Jenny Packham và đội vương miện Oriental Circlet.

Vương miện được chế tác năm 1853 cho Nữ hoàng Victoria theo chỉ đạo của Hoàng thân Albert. Món trang sức có khoảng 2.600 viên kim cương và từng được Thái hậu Elizabeth cùng Nữ hoàng Elizabeth II sử dụng.

Trước khi Kate đội vương miện này tại quốc yến năm 2025, Nữ hoàng Elizabeth II là người cuối cùng đeo nó, trong chuyến thăm Malta năm 2005.

Hoa tai sapphire của Công nương Diana

Kate nhiều năm sử dụng một đôi hoa tai sapphire và kim cương nhỏ hơn, khiến nhiều người cho rằng chúng được chỉnh sửa từ đôi hoa tai sapphire nổi tiếng của Công nương Diana.

Năm 2022, cô lần đầu xuất hiện với phiên bản lớn hơn trong lễ Trooping the Colour, qua đó cho thấy đây là một món trang sức riêng biệt.

Đôi hoa tai từng thuộc về Diana và sau đó được trao cho con dâu. Kate tiếp tục sử dụng chúng trong nhiều dịp, trong đó có lễ tưởng niệm và tạ ơn ANZAC tại Tu viện Westminster hồi tháng 4/2026.

Ngoài Diana, Kate là người duy nhất được biết đến từng đeo đôi hoa tai sapphire này.

Vòng cổ Amethyst Sautoir

Chiếc vòng cổ thạch anh tím được Kate đeo tại buổi công chiếu Digger là món quà Nữ hoàng Alexandra dành tặng Thái hậu Elizabeth nhân đám cưới năm 1923.

Thiết kế gồm ngọc trai, kim cương và những viên thạch anh tím, từng được cất giữ trong kho trang sức hoàng gia và rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Trước Kate, Hoàng hậu Camilla, khi còn là Công nương xứ Cornwall, là người cuối cùng đeo món trang sức này. Bà sử dụng nó tại buổi ra mắt phim Skyfall năm 2012.