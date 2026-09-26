Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh rút vốn khỏi công ty liên quan vụ án làm giả An Cung khi nào?

Ngày 24/09, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, cầm đầu. Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền thuê và lập các kho hàng, xưởng sản xuất viên hoàn An Cung có tác dụng phòng chống đột quỵ. Tuyền mua các viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi trên thị trường và đóng gói có tem, nhãn mác giả xuất xứ từ Trung Quốc. Tuyền còn tổ chức sản xuất viên hoàn An Cung từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác. Mỗi hộp viên hoàn An Cung giả do Tuyền làm ra tổng chi phí chỉ khoảng 105,000 đồng, tuy nhiên khi bán đến tay người dân có giá gần 3 triệu đồng. Với hành vi sản xuất thuốc giả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Văn Thể (35 tuổi), Bùi Thị Năm (33 tuổi), Tạ Duy Hùng (55 tuổi), Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), Nguyễn Thị Nhung (54 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi) và Trương Thị Hồng Thắm (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Riêng Vũ Thị Thúy (35 tuổi, ngụ Hà Nội) áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh là cổ đông Tami Natural Home?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất Dược Mỹ phẩm Tami Natural Home được thành lập vào ngày 04/03/2021. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Trụ sở ban đầu được đặt tại Khu công nghiệp Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Vào thời điểm mới thành lập, Tami Natural Home có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty là bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền (sinh năm 1988).

Từ tháng 4/2023, cơ cấu vốn của Tami Natural Home bắt đầu có sự biến chuyển. Ngày 11/04/2023, Công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông được ghi nhận gồm hai cá nhân: bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền nắm giữ 98% vốn (tương đương 19.6 tỷ đồng) và bà Đinh Thị Hồng Sương sở hữu 2% (400 triệu đồng).

Đến cuối năm 2023, bà Võ Thị Thùy Hương (sinh năm 1972) bất ngờ thay thế bà Phương Tuyền giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Cơ cấu sở hữu cũng thay đổi, khi bà Hương tiếp nhận toàn bộ 98% phần vốn góp từ tay bà Phương Tuyền, trong khi bà Sương vẫn giữ nguyên tỷ lệ 2%.

Chỉ chưa đầy 4 tháng sau (tháng 4/2024), "ghế nóng" của doanh nghiệp lại đổi chủ, khi bà Tuyền trở lại vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Vị trí này giữ nguyên cho đến lần cập nhật gần nhất (5/2025).

Đáng chú ý, cũng trong tháng 4/2024, cơ cấu cổ đông của Tami Natural Home có sự xuất hiện của Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh. Cụ thể, theo cập nhật vào ngày 12/04/2024, Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh nằm trong danh sách thành viên góp vốn, giá trị 9.2 tỷ đồng, chiếm 46% tỷ lệ sở hữu, với người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp là bà Nguyễn Thị Vân Anh. Bà Tuyền nắm giữ 54% phần vốn còn lại (tương đương 10.8 tỷ đồng). Cổ đông nhỏ Đinh Thị Hồng Sương không còn xuất hiện trong danh sách thành viên.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Dù vậy, tại các cập nhật năm 2025, Tami Natural Home không công bố chi tiết về cơ cấu cổ đông, do đó hiện chưa rõ Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh còn trong danh sách này hay không.

Công ty khẳng định đã rút vốn, nghệ sĩ Quyền Linh không còn đại diện hình ảnh

Về Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh, Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8/2018 với vốn điều lệ gần 9.79 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm. Đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Vân Anh - Tổng Giám đốc Công ty - cũng chính là cá nhân được ủy quyền đại diện cho phần vốn góp tại Tami Natural Home.

Doanh nghiệp trải qua nhiều lần tăng vốn điều lệ: đầu năm 2020, vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng; cuối năm 2021 tăng vốn lên 60 tỷ; tháng 4/2023 tăng lên 100 tỷ; và gần nhất là tháng 6/2024 tăng lên 200 tỷ đồng - thời điểm sau khi góp vốn vào Tami Natural Home.

Đáng chú ý, dữ liệu mới nhất vào ngày 16/04/2025, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh đã chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity (Amity PTS Co., Ltd.).

Mới đây, Amity đã có thông báo chính thức trên fanpage Facebook để phản hồi sự việc. Đầu tiên, về mối quan hệ với nghệ sĩ Quyền Linh, Amity cho biết ông Linh đã cung cấp ý tưởng khởi nghiệp và nhận đại diện hình ảnh (phi lợi nhuận) cho Doanh nghiệp. Do đó, Công ty lấy tên Nghệ sĩ Quyền Linh để tri ân. Tuy nhiên sau này, nghệ sĩ Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh, và Doanh nghiệp đổi tên thành Amity.

Thông báo chính thức từ Amity (tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh)

Thứ 2, Amity xác nhận đã từng góp vốn với Tami Natural Home, nhưng đã sớm kết thúc do khác biệt chủ trương kinh doanh. Amity đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại đây, và không còn quan hệ góp vốn hay hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home.

Amity cũng khẳng định không tham gia tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động liên quan sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của Tami Natural Home. Các hoạt động đang bị điều tra hoàn toàn không liên quan đến Amity.