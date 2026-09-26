Nuôi đàn dê 500 con cho ăn bằng mít Thái dạt, anh nông dân Đồng Tháp ngày càng khấm khá

Có những lúc giá mít Thái xuống thấp, trái mít không đạt chuẩn xuất khẩu hay chế biến chỉ còn được tính bằng vài trăm đồng mỗi kg, với nhiều người, đó là nỗi lo nhưng với anh Lê Hoàng Chương, nguồn mít dạt giá rẻ lại trở thành một phần thức ăn giúp anh phát triển đàn dê gần 500 con.

Anh Lê Hoàng Chương bên chuồng dê. Ảnh: T.Đ

Từ 4 con dê cái ban đầu, sau hơn 2 năm gắn bó với nghề, anh Chương từng bước mở rộng đàn bằng cách mua thêm và tự nhân giống. Hiện, đàn dê bố mẹ của trại chủ yếu là các giống dê Mỹ lai, Hà Lan lai và dê Bách Thảo lai.

Mít dạt giá rẻ thành thức ăn cho dê

Những ngày giá mít Thái biến động, câu chuyện nuôi dê của anh Chương lại cho thấy một cách tận dụng khá thú vị.

Theo anh Chương, thức ăn chính của đàn dê là cỏ và mít Thái. Mít được anh đặt mua quanh năm từ các công ty chế biến mít sấy khô và những vựa thu mua. Đây chủ yếu là mít dạt, có giá chỉ từ vài trăm đồng đến khoảng 1.000 đồng/kg.

“Ở miền Tây bây giờ mít Thái trồng khắp nơi. Nguồn mít dạt rất dồi dào và rẻ”, anh Chương chia sẻ.

Điều khiến anh Chương giảm được đáng kể chi phí là mít sau khi đưa về trại có thể cho dê ăn trực tiếp, không phải qua nhiều công đoạn chế biến. Thức ăn công nghiệp chỉ được bổ sung cho dê giống mới sinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Trong khi đó, giá mít Thái tại vườn có sự chênh lệch khá lớn giữa các loại. Loại 1 đạt khoảng 12.000 đồng/kg, loại khác chỉ khoảng 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với mít dạt từ các cơ sở chế biến, mức giá thấp hơn rất nhiều, trở thành nguồn thức ăn giúp người chăn nuôi giảm áp lực chi phí.

“Nuôi dê, nếu tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có thì chi phí giảm đi rất nhiều”, câu chuyện của anh Chương cho thấy từ một loại nông sản bị xem là hàng dạt, trái mít đã được tận dụng để tạo thêm giá trị trong mô hình chăn nuôi.

Cho dê ăn mít dạt. Ảnh: T.Đ

Nuôi dê bán giống, chọn bán dê đã mang thai

Không đi theo hướng bán dê thịt, anh Chương tập trung vào thị trường dê giống. Điểm đặc biệt là anh chủ yếu bán dê cái giống khi đã mang thai.

Theo anh, cách làm này phù hợp với nhu cầu của nhiều hộ chăn nuôi. Người mua dê cái đã "vô bầu" có thể sớm gây đàn, thay vì phải mua dê nhỏ rồi chờ thời gian dài mới có thể thu hồi vốn.

“Hiện, mỗi năm tôi bán khoảng 1.000 con dê cái giống đã vô bầu. Bà con nông dân mua dê cái khi đã vô bầu sẽ dễ nuôi và bán nhanh. Chứ nuôi dê giống từ nhỏ sẽ mất cả năm mới bán thu lời được”, anh Chương cho biết.

Theo ghi nhận, hiện giá dê có xu hướng tăng trở lại. Theo đó, giá dê thịt hiện dao động 90.000 - 135.000 đồng/kg hơi, tùy thuộc vào thể trạng và phân loại. Trong đó, dê đực tơ đạt chuẩn trọng lượng 15 - 30 kg giữ mức giá cao nhất nhờ chất lượng thịt ngon và được thương lái săn đón, trong khi dê xô hoặc dê cái thịt có mức giá mềm hơn.

Đối với dê giống, dê đực lai Boer hoặc Bách Thảo chọn lọc làm giống phối khỏe có giá 180.000 - 225.000 đồng/kg, còn dê cái hậu bị tơ dao động 140.000 - 180.000 đồng/kg. Riêng dòng dê cái vô bầu (mang thai 2 - 3 tháng), mức giá thường được tính theo con 3,5 - 5,5 triệu đồng đối với giống Bách Thảo hay Boer lai; những con giống Boer thuần mang thai có bảo hành thai hoặc siêu âm bao đậu thậm chí có thể đạt mốc 6 - 8,5 triệu đồng/con.

Mít dạt đưa về trại làm thức ăn cho đàn dê. Ảnh: T.Đ

Từ đàn dê chỉ vài con ban đầu, anh Chương đã phát triển tổng đàn lên gần 500 con, chủ yếu là dê cái. Câu chuyện của người nông dân này không chỉ nằm ở quy mô đàn dê, mà còn ở cách tính toán chi phí chăn nuôi: tận dụng nguồn mít dạt giá rẻ, kết hợp với nguồn cỏ sẵn có để giảm tiền thức ăn.

Khi giá nông sản biến động, một trái mít có thể khiến người trồng lo lắng. Nhưng ở một góc nhìn khác, nếu biết liên kết và tận dụng hợp lý, phần nông sản tưởng chừng ít giá trị ấy vẫn có thể trở thành đầu vào cho một mô hình sản xuất khác.