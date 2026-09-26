Giá xăng dầu hôm nay 26/9: Đảo chiều giảm mạnh

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh khi thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực về khả năng Mỹ và Iran tiến tới một lộ trình chấm dứt xung đột.

Theo nhiều nguồn tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York đang xem xét kế hoạch từng bước chấm dứt xung đột. Theo đề xuất, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng, do đó bất kỳ diễn biến nào liên quan đến việc mở lại tuyến hàng hải này đều có thể tác động đáng kể đến thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran ngày 25/9 cho biết Tehran không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất cũng bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa bằng hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Theo các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, thị trường dầu tiếp tục chịu áp lực khi nhà đầu tư đánh giá khả năng Mỹ tạm cấm xuất khẩu dầu diesel. Trong khi đó, những tín hiệu ngoại giao tích cực liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz cũng tác động đến hoạt động giao dịch dầu.

Thông tin Mỹ có thể hạn chế xuất khẩu dầu diesel khiến chênh lệch giá giữa dầu WTI và Brent gia tăng. Diễn biến này cho thấy thị trường có thể đang tính đến khả năng các nhà máy lọc dầu Mỹ giảm lượng dầu thô đầu vào nếu lượng dầu diesel sản xuất ra phải tiêu thụ nhiều hơn tại thị trường nội địa.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa: iStock).

Bên cạnh các yếu tố từ Mỹ và Iran, nguồn cung dầu từ Trung Đông tiếp tục là vấn đề được giới đầu tư quan tâm.

Theo Reuters, quan chức quân sự cấp cao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến thảo luận về khả năng hỗ trợ Saudi Arabia trong bối cảnh nước này đối mặt với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Houthi nhiều lần phóng tên lửa nhằm vào Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại hoạt động vận chuyển và nguồn cung dầu từ quốc gia sản xuất dầu lớn của Trung Đông có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, dữ liệu sơ bộ về hoạt động vận tải biển của Kpler cho thấy dòng dầu qua eo biển Hormuz vẫn được duy trì. Cụ thể, trong tuần bắt đầu từ ngày 20/9, khoảng 33,7 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tương đương khối lượng của tuần trước đó.

Ngoài căng thẳng tại Trung Đông, diễn biến xung đột Nga - Ukraine cũng được giới đầu tư dầu mỏ quan tâm.Một thỏa thuận giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có thể tạo điều kiện để Nga tăng xuất khẩu năng lượng, qua đó tác động đến nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia.

Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị liên tục thay đổi, giá dầu vẫn được dự báo biến động mạnh. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran, tình hình tại eo biển Hormuz và các rủi ro đối với nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ chiều 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.