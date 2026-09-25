Phô mai Con bò cười 'tắt hẳn nụ cười' sau 100 năm

Ngày 22/9, Bel Brands USA thông báo triển khai bao bì mới cho một số hộp phô mai con bò cười dòng Creamy Original tại Mỹ. Linh vật bò không còn nở nụ cười như hình ảnh quen thuộc. Bao bì có thêm dòng chữ We need to talk (Chúng ta cần nói chuyện) và mã QR dẫn đến trang web của chiến dịch.

Phiên bản bao bì mang tên The Not Laughing Cow (con bò không cười). Doanh nghiệp cho biết đây là lần đầu linh vật xuất hiện với biểu cảm này trên bao bì sau hơn 100 năm. Bel Brands chưa giải thích nguyên nhân của sự thay đổi, đồng thời mời người tiêu dùng đưa ra phỏng đoán trên trang web chiến dịch.

Trao đổi với Fox Business, Bel Brands cho biết phô mai con bò không cười được phân phối tại hơn 4.700 cửa hàng. Bên cạnh bao bì, hãng còn đưa hình ảnh chú bò nghiêm nghị vào các video quảng bá. Một video ghi lại cảnh linh vật ngồi một mình trong quán ăn, video khác cho thấy chú bò ngồi trên xích đu. Hãng cũng sử dụng hình ảnh này trên trang web, các tài khoản mạng xã hội và tại một số địa điểm công cộng ở Mỹ. Các nội dung đều xoay quanh câu hỏi vì sao chú bò không còn cười.

Phô mai con bò cười lần đầu nín cười sau 100 năm.

Bà Jamee Pearlstein - Giám đốc marketing mảng phô mai Mỹ của Bel Brands - nói chú bò đã gắn với thông điệp đừng quá nghiêm trọng hóa cuộc sống suốt hơn một thế kỷ. Theo bà, sự thay đổi biểu cảm nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. “Điều gì khiến cô ấy như vậy hẳn đáng để nói đến. Chúng tôi sẽ để 'cô ấy' tự giải thích khi sẵn sàng”, bà Pearlstein cho biết.

Đại diện nói thêm thay đổi này không phải quyết định đổi logo hoặc bao bì vĩnh viễn. Hãng dự kiến công bố lý do trong những ngày tới, sau đó đưa hình ảnh chú bò cười trở lại.

Bel Brands cho biết một số người mua đã liên hệ hỏi về biểu cảm mới của linh vật trước khi hãng công bố chiến dịch. Đại diện doanh nghiệp nhận xét sự quan tâm tiếp tục tăng khi sản phẩm xuất hiện ở nhiều cửa hàng.

Thương hiệu Con bò cười ra đời năm 1921. Hình chú bò do họa sĩ Benjamin Rabier vẽ bắt đầu xuất hiện trên hộp phô mai từ năm 1924. Đôi khuyên tai có hình hộp phô mai là một phần trong thiết kế của linh vật. Qua các giai đoạn phát triển, hình ảnh con bò cười được sử dụng trong quảng cáo và trên sản phẩm của thương hiệu ở nhiều quốc gia.

Bel Group cho biết Con bò cười hiện có mặt tại 136 quốc gia với nhiều công thức được điều chỉnh cho từng thị trường. Chiến dịch The Not Laughing Cow lần này chỉ được Bel Brands USA triển khai tại Mỹ.