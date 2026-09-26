Vợ chồng U60 bán hết tài sản để sống du mục

Khi khóa cửa căn nhà lần cuối, Shelly Peterson không cảm thấy mình can đảm mà chỉ thấy mọi thứ quen thuộc đang lần lượt rời khỏi tay. Đây là nơi vợ chồng bà nuôi bốn con gái, tổ chức những bữa tiệc gia đình và nhìn chín người cháu chạy chơi trong sân.

Căn nhà sau đó được bán cùng hai chiếc ôtô, đồ đạc và doanh nghiệp vật lý trị liệu mà hai người đã gây dựng nhiều năm. Năm 2023, ở tuổi 55, Shelly và chồng, Shayne, khép lại cuộc sống ổn định tại Arizona để bắt đầu hành trình mới.

Shelly và Shayne Peterson. Ảnh: Instagram Shelly Peterson

Ý định sống nay đây mai đó đã được hai người ấp ủ từ lâu. Họ từng nói về việc đi du lịch trong những kỳ nghỉ, khi đi bộ quanh khu phố hoặc ngồi bên hồ bơi. Nhưng kế hoạch trở nên rõ ràng hơn sau khi mẹ Shelly qua đời vì ung thư, chỉ tám tháng trước thời điểm bà dự định nghỉ hưu để đi du lịch.

Sau biến cố đó, Shelly không muốn tiếp tục chờ đến một "thời điểm thích hợp". Vợ chồng bà quyết định dùng khoản tiết kiệm để thực hiện kế hoạch, đồng thời tìm thêm nguồn thu nhập từ các blog du lịch. Hai người cũng theo dõi sát các khoản chi để duy trì ngân sách dưới 3.000 USD mỗi tháng.

Điểm dừng chân đầu tiên của vợ chồng Peterson là Bali. Tại đây, họ thuê một villa có hồ bơi riêng với giá 900 USD mỗi tháng.

Thay vì mua sắm tại các chuỗi cửa hàng quen thuộc, hai người chuyển sang đi chợ địa phương. Những bữa ăn tại nhà hàng được thay bằng các quán bình dân, nơi một phần mì có giá khoảng 1 USD. Họ cũng sử dụng xe máy để đi lại và khám phá khu vực xung quanh.

Thời gian đầu, cuộc sống mới khiến cả hai không ít lần lo lắng. Họ không nói được ngôn ngữ địa phương, không có kế hoạch cố định ngoài tháng tiếp theo và chưa biết liệu có thực sự thích cuộc sống nay đây mai đó hay không.

Sau thời gian làm quen ở Bali, vợ chồng Peterson nhận ra việc sở hữu ít đồ đạc khiến cuộc sống nhẹ nhõm hơn. Họ tiếp tục di chuyển qua nhiều quốc gia, dành phần lớn thời gian để trải nghiệm nhịp sống địa phương thay vì chỉ tham quan các điểm nổi tiếng.

Vợ chồng Shelly ở đền Angkor Wat, Campuchia. Ảnh: Instagram Shelly Peterson

Tại Thái Lan, hai người học cách đi xe máy, tìm những món ăn yêu thích giữa các quầy hàng và bỏ giày trước khi vào đền chùa.

Đến Tây Ban Nha, họ dành nhiều thời gian đi bộ trong các khu dân cư, mua trái cây ở chợ và ăn tối muộn. Hai người cũng nhiều lần đi lạc trong khu phố Gothic.

Tại Pháp, vợ chồng bà đi bộ qua các khu phố, ngồi trong những quán cà phê nhỏ và khám phá Paris. Có ngày, cả hai đi hơn 20.000 bước.

Một lần, do đọc nhầm quy định về thị thực, hai người phải thay đổi kế hoạch liên quan đến Việt Nam và chuyển hướng sang Campuchia vào phút chót. Họ đến nơi mà chưa đặt khách sạn hay chuẩn bị lịch trình. Cuối cùng, cả hai tìm được một nhà nghỉ nhỏ và dành ba ngày liên tiếp tham quan Angkor Wat.

Đến tháng 7/2026, khoảng ba năm sau khi bắt đầu hành trình, vợ chồng Peterson cho biết đã đi qua hơn 10 quốc gia.

Trong thời gian này, họ nhận ra việc thuê chỗ ở ngắn hạn tại Mỹ mỗi khi trở về nước khá tốn kém. Hai người sau đó mua một căn hộ nhỏ làm nơi ở khi về Mỹ và cho thuê trên Airbnb trong thời gian đi du lịch.

Cuộc sống du mục cũng có những đánh đổi. Điều khiến họ khó khăn nhất là khoảng cách với bốn con gái, chín người cháu và những người bạn lâu năm. Hai người bỏ lỡ một số sinh nhật, trận bóng, buổi biểu diễn của các cháu và những bữa tối cuối tuần.

Đại gia đình của Shelly. Ảnh: Instagram Shelly Peterson

Tuy nhiên, Shelly cho rằng những năm sống xa nhà giúp hai vợ chồng có nhiều thời gian hơn cho nhau. Họ có những buổi sáng chậm rãi, trò chuyện nhiều hơn và ít bị cuốn vào nhịp sống bận rộn trước đây.

Mỗi năm, họ vẫn trở về Mỹ vài lần để thăm gia đình. Những chuyến về nhà cũng khiến hai người nhận ra cách sống đã thay đổi: họ dành nhiều thời gian hơn cho người thân, cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm và chú ý hơn đến cách sử dụng thời gian.

Hiện vợ chồng Peterson vẫn duy trì cuộc sống với ngân sách dưới 3.000 USD mỗi tháng. Từ một gia đình có căn nhà, ôtô và doanh nghiệp riêng, họ chuyển sang cuộc sống tối giản, di chuyển giữa nhiều quốc gia và chỉ mang theo vài chiếc vali.

Với Shelly, thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở nơi sinh sống mà còn ở cách hai vợ chồng nhìn nhận về "nhà". Với họ, nhà không nhất thiết phải là một địa chỉ cố định mà có thể là bất cứ nơi nào cả hai cảm thấy bình yên.