Giao hàng “cá sấu nguyên con”, shipper suýt ngất khi thấy “hàng còn sống”

Shipper giao “cá sấu sống nguyên con”, 2 lần gọi cảnh sát

Mới đây, anh Guan, một shipper tại Trung Quốc đã nhận được một đơn hàng đặc biệt, khiến anh nhớ mãi không quên.

Người đặt đơn hàng cho biết họ cần giao một con cá sấu tới nhà hàng. Theo người này cho biết, con cá sấu đã chết. Tuy nhiên trên đường giao hàng, anh Guan lại phát hiện “mặt hàng” này vẫn còn sống.

Khi shipper tới nhận hàng, vị khách liên tục thúc giục anh giao hàng nhanh vì phía nhà hàng đang đợi. Đây là hình thức giao hàng 1:1 nên shipper không thể nhận thêm đơn hàng ghép.

Ảnh: DV Xianchang

Theo lời kể của anh Guan, do trên đường có gờ giảm tốc, cú xóc của xe có lẽ đã đánh thức con cá sấu. Bên cạnh đó, do trời nóng nên con cá sấu bắt đầu giãy giụa trong túi. Khi bị rơi xuống đường do đường xóc, con cá sấu vẫn liên tục vùng vẫy khi đang bị buộc trong túi.

Lúc đó, anh Guan chỉ còn cách điểm giao khoảng 3km. Anh vẫn muốn cầm cự để kiếm tiền. Vì vậy, anh đặt con cá sấu lên xe như cũ và tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên sau đó, con cá sấu vẫn giãy giụa và lại rơi xuống đất một lần nữa.

Sau đó, anh Quan đã gọi cho khách đặt đơn hàng và thắc mắc vì sao họ không cho biết con cá sấu còn sống. Vị khách vô cùng bình tĩnh và yêu cầu anh giẫm lên con cá sấu để nó ngưng vùng vẫy.

Ảnh: DV Xianchang

Anh Guan sau đó cũng đã giẫm lên con cá sấu, tuy nhiên việc vật lộn với con cá sấu đã khiến đôi sandal của anh bị hỏng.

Tổng cộng, con cá sấu đã vùng vẫy và rơi xuống đất đến 4 lần. Bao bì do cọ xát với mặt đường nên đã bị rách nhiều chỗ. Khi nhìn thấy miệng, đuôi và móng vuốt của cá sấu, anh Guan cảm thấy quá nguy hiểm nếu tiếp tục giao hàng nên đã gọi cảnh sát. Lúc này, vị khách kia cũng gọi cảnh sát và báo rằng hàng đặt giao bị thất lạc.

Ảnh: DV Xianchang

Sau đó, vị khách đã cáo buộc anh không biết làm việc. Phía nhà hàng cũng nói rằng không cần con cá sấu nữa và yêu cầu hoàn lại hàng cho người gửi.

Anh Guan đành phải giao hàng trở lại và con cá sấu tiếp tục rơi xuống đất lần thứ 5, khiến lỗ thủng trên bao tải ngày càng to hơn. Anh Guan một lần nữa gọi cảnh sát. Cuối cùng, nhóm cảnh sát đã dùng xe máy và đưa con cá sấu đến một bãi đất trống. Sau đó, họ chờ chủ nhân của nó cung cấp địa chỉ và yêu cầu bên nhận hàng tự tới lấy và xử lý “mặt hàng” này.

Kết thúc vụ việc, anh Guan chia sẻ nếu biết con cá sấu còn sống và được đóng gói qua loa theo cách này, anh đã không nhận đơn. Được biết, đơn hàng có giá chỉ 26 NDT (gần 94.000đ) cho quãng đường dài 12km.

Về phía chủ cửa hàng bán buôn cá sấu, người này cho biết chưa bao giờ nói rằng cá sấu đã chết. Thông thường, họ chỉ dùng dây thừng buộc miệng cá sấu khi vận chuyển, đóng gói từng con cá sấu vào túi và dùng thùng gỗ đóng gói nếu số lượng nhiều. Họ giao cá sấu hầu như mỗi ngày bằng cách đặt giao hàng và chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra.

Ảnh: DV Xianchang

Hiện tại, do cá sấu làm hỏng giày của anh Guan và khiến quá trình giao hàng bị chậm trễ, chủ cửa hàng bán cá sấu đã bồi thường cho anh 200 NDT (722.000đ). Nền tảng giao hàng này cũng đã đưa ra cảnh báo cho người dùng và shipper, sau đó sẽ tăng cường hướng dẫn và tuyên truyền về việc cấm vận chuyển hàng hóa trái phép.

Theo "Biện pháp tạm thời về quản lý hoạt động nhân giống và sử dụng cá sấu nuôi tại tỉnh Quảng Đông" do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Đông ban hành năm 2024, sá sấu sống khi đưa vào chợ bán buôn và bán lẻ phải bị trói, bịt mắt và nhốt trong hộp gỗ hoặc lồng sắt.