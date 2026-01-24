Kiệu Tết 'cháy hàng' ngay tại ruộng

Nông dân xã Thăng Bình tất bật thu hoạch củ kiệu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Kiệu được mùa, giá cao, thương lái vào tận ruộng thu mua khiến bà con phấn khởi.

Những ngày này, tại các cánh đồng kiệu ở Thăng Bình không khí hối hả, người dân đang tất bật nhổ kiệu, cắt rễ, bó lá, phân loại củ để kịp giao cho thương lái.

Nông dân Đà Nẵng phấn khởi khi vụ kiệu Tết vừa được mùa vừa được giá.

Không khí tất bật trên các cánh đồng kiệu ở Thăng Bình.

Kiệu thu hoạch sau 4-5 tháng chăm sóc, từ giữa tháng 11 âm lịch bắt đầu vụ thu hoạch, cao điểm vào tháng Chạp, đúng thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh phục vụ Tết Nguyên đán.

Kiệu Thăng Bình đến mùa lại theo xe thương lái phân phối cho các chợ tại Đà Nẵng và vận chuyển đi Hà Nội, TPHCM, Huế cùng các tỉnh Tây Nguyên.

Kiệu được mùa khiến bà con phấn khởi vì có tiền sắm sửa đón Tết.