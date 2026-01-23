Thị trường ô tô Việt Nam "tăng ga" trước Tết 2026: Các hãng tung chiêu giành thị phần

Năm 2025 là năm bùng nổ của thị trường ô tô Việt Nam, đánh dấu mức doanh số cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, tổng lượng xe bán ra toàn thị trường trong năm vượt hơn 600.000 chiếc, tăng mạnh so với các năm trước và lập kỷ lục mới về tiêu thụ xe hơi tại Việt Nam.

Trong đó, số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng của các thành viên đạt gần 376.000 xe, tăng khoảng 10,5% so với năm 2024, phản ánh sức mua tiếp tục hồi phục sau giai đoạn thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế.

VinFast tung 3 chính sách hấp dẫn: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin. Ảnh VF

Một điểm nổi bật là sự thống trị của Vingroup thông qua VinFast, khi hãng đạt doanh số lên đến 175.099 xe, con số cao nhất trong số các thương hiệu tại Việt Nam năm 2025. Điều này không chỉ giúp VinFast giữ vị trí dẫn đầu thị trường mà còn cho thấy xe điện đang ngày càng chiếm ưu thế trong lựa chọn của người tiêu dùng Việt, đặc biệt trong bối cảnh ưu đãi, hạ tầng sạc và nhận diện thương hiệu ngày càng cải thiện.

Bên cạnh đó, các hãng quốc tế như Toyota cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực khi tổng doanh số năm 2025 đạt gần 72.000 chiếc, trong đó doanh số xe hybrid tăng mạnh so với năm trước, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu đang được người dùng ưa chuộng.

Doanh số tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh sức mua nội địa tăng lên, nhờ ưu đãi, giảm giá sâu trước thời điểm Tết và sự đa dạng hóa sản phẩm từ xe xăng truyền thống đến xe điện và hybrid. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khi thị trường không chỉ phục hồi mà còn mở rộng về quy mô và xu hướng tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế đất nước tiếp tục hồi phục.

Trước Tết Nguyên đán 2026, thị trường ô tô Việt đang chứng kiến cuộc đua khuyến mại diện rộng khi hàng loạt thương hiệu tung ưu đãi mạnh.

VinFast chọn hướng đi khác biệt khi tập trung vào chính sách tài chính và chi phí sử dụng. Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cho phép mua xe điện với trả góp "0 đồng" vốn ban đầu, kèm ưu đãi giá, miễn phí sạc và đổi pin dài hạn.

Cách tiếp cận này nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện và tạo lợi thế trước xe xăng trong mùa cao điểm trước Tết. Không chỉ vậy, hãng xe Việt còn giảm trực tiếp 10% cho VF 8 và VF 9 (tối đa gần 170 triệu đồng), các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và EC Van được hỗ trợ 6%.

Với các hãng xe nước ngoài, Ford kích cầu mạnh ngay tháng 1/2026. Cụ thể, khách hàng mua các mẫu xe Ford sản xuất năm 2025 được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100%, kèm quà tặng hoặc tiền mặt tùy dòng xe.

Dòng bán tải Ford Ranger được ưu đãi sâu, trong đó bản Stormtrak nhận gói hỗ trợ kép trị giá tới 77 triệu đồng. Các phiên bản Ford Ranger Wildtrak, Ford Raptor, XLS cũng được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, trong khi Ford Ranger XL hưởng mức 50%.

Ở phân khúc SUV, Ford Everest áp dụng nhiều lựa chọn ưu đãi linh hoạt, từ bảo hiểm vật chất, phụ kiện đến tiền mặt. Các mẫu xe thương mại như Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, nhắm tới nhóm khách hàng kinh doanh vận tải.

Toyota điều chỉnh giá các mẫu xe. Ảnh TMV

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng mức giá mới dành cho một số mẫu xe Hybrid (giá đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng 10%) và dành cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 20/1/2026. Việc điều chỉnh giá bán nhằm tăng cơ hội tiếp cận công nghệ Hybrid cho nhiều khách hàng hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định nỗ lực của TMV trong việc mang đến các sản phẩm giá trị, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá giúp khách hàng sở hữu xe dễ hàng hơn, các khách hàng mua xe Toyota HEV mới trong tháng 1/2026 sẽ hưởng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,49% cho 6 tháng đầu.

Hyundai Thành Công tạo thêm sức nóng cho thị trường khi tung ra các gói ưu đãi có giá trị cao. Hai mẫu SUV đầu bảng là Santa Fe và Palisade lần lượt được áp dụng mức hỗ trợ lên tới 220 triệu đồng và 200 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp và quyền lợi gia tăng như thẻ hội viên, kéo dài thời gian bảo hành.

Các dòng xe phổ thông như Accent, Tucson, Creta, Stargazer hay Grand i10 cũng được giảm giá, đồng thời nâng thời hạn bảo hành lên tới 8 năm, cho thấy nỗ lực giữ sức cạnh tranh ở cả phân khúc đại chúng lẫn cao cấp.

Xe nhập khẩu cũng tham gia cuộc đua giảm giá. Volkswagen Việt Nam đang áp dụng mức giảm kỷ lục lên tới 330 triệu đồng cho mẫu SUV Touareg, đưa giá bán xuống mức thấp nhất trong năm. Mẫu Teramont X cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 100-130 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương, giúp các dòng SUV châu Âu tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng đang cân nhắc xe Hàn và Nhật.

Các chuyên gia xe nhận định, cuộc đua trên thị trường ô tô Việt Nam trước Tết Nguyên đán 2026 chưa phải hồi kết. Sau Tết, cạnh tranh nhiều khả năng còn tiếp diễn khi các hãng tiếp tục tung sản phẩm mới và điều chỉnh chiến lược giá.

Trước mắt, giai đoạn cận Tết vẫn là “thời điểm vàng” để người tiêu dùng mua xe với mức giá tốt nhất trong năm, còn doanh nghiệp thì dồn toàn lực cho một mùa chốt doanh số đầy áp lực.