Kiếm bộn tiền nhờ 'làm mẹ' 20 con búp bê

Gina Kasoff, 40 tuổi, sống tại St. Louis (Missouri) cùng chồng và 5 người con ruột đã trưởng thành. Từ năm 2020, cô bắt đầu sưu tập Reborn - loại búp bê được chế tác thủ công từ vinyl và silicone, có ngoại hình giống trẻ sơ sinh.

Bộ sưu tập của Kasoff hiện có 20 "bé", mỗi con giá 2.000-10.000 USD tùy vào danh tiếng nghệ sĩ chế tác. Tự nhận là "mẹ búp bê", Kasoff chăm chút cho chúng hệt như con đẻ.

Gina Kasoff và con búp bê yêu thích Pippa. Ảnh: NY Post

Tháng 3/2024, cô lập kênh YouTube The Dolls Aren’t Real, đăng tải video về cuộc sống hàng ngày với búp bê: từ thói quen buổi sáng, đi siêu thị, đến những ngày "con" ốm. Mỗi video tốn hơn 5 tiếng quay dựng nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Chỉ hai tuần sau khi ra mắt, kênh đã được bật kiếm tiền.

Sau một năm, Kasoff cho biết thu nhập từ YouTube đạt hơn 200.000 USD, cao hơn tổng lương trước đây của hai vợ chồng cô cộng lại.

Sự nổi tiếng đi kèm với tai tiếng. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích sở thích của cô là "đáng sợ", "rợn người".

Kasoff cho rằng đó là định kiến. "Đàn ông trưởng thành chơi game hay sưu tầm mô hình thì bình thường, tại sao phụ nữ chơi búp bê lại bị phán xét?", cô nói và khẳng định đây là sở thích lành mạnh, mang tính chữa lành. Theo Kasoff, phần lớn người theo dõi kênh là các bé gái hoặc người lớn đang tìm kiếm sự an ủi sau nỗi đau mất mát, hiếm muộn hay cô đơn.

Những con búp bê reborn của Kasoff. Ảnh: NY Post

Lesley Koeppel, nhà trị liệu tâm lý tại New York, nhận định việc người lớn chơi búp bê không bất thường. "Nó giúp giải tỏa căng thẳng, gợi ký ức tuổi thơ hoặc xoa dịu tâm lý, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống thực", bà nói.

Để sản xuất nội dung, Kasoff cố gắng không lãng phí. Cô xin sữa bột hết hạn từ các ngân hàng thực phẩm, dùng lại tã nhiều lần và đổ nước vào bình thay cho sữa thật. Quần áo mới của búp bê sau khi quay xong sẽ được quyên góp từ thiện.

Bất chấp tranh cãi, "bà mẹ" 40 tuổi vẫn kiên trì với công việc. "Mục tiêu của tôi là tạo ra không gian giải trí an toàn và khuyến khích mọi người cởi mở hơn với những sở thích cá nhân", cô nói.