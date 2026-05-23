Khung giờ cao và thấp điểm, người dân cần nắm rõ để tránh hoá đơn tiền điện tăng cao
Hiện tượng El Nino cùng các đợt nắng nóng diện rộng đang khiến nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng vọt, tạo áp lực lớn lên công tác vận hành và điều độ hệ thống điện quốc gia.
Chỉ riêng ngày 15/5, công suất phụ tải toàn quốc đã lập kỷ lục mới với mức 54.654 MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày cũng chạm mốc 1,152 tỷ kWh, tăng gần 10%.
Đây được xem là mức tiêu thụ điện cao nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay.
Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia(NSMO) nhận định thách thức lớn nhất trong mùa khô năm nay nằm ở việc đỉnh phụ tải đang dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối, đặc biệt trong khoảng từ 20h đến 23h.
Quyết định 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ sử dụng điện trong ngày đối với hệ thống điện quốc gia như sau:
Trước nguy cơ phụ tải điện tăng mạnh do nắng nóng kéo dài, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đề xuất áp dụng...
