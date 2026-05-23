Khung giờ cao và thấp điểm, người dân cần nắm rõ để tránh hoá đơn tiền điện tăng cao

Chỉ riêng ngày 15/5, công suất phụ tải toàn quốc đã lập kỷ lục mới với mức 54.654 MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày cũng chạm mốc 1,152 tỷ kWh, tăng gần 10%.

Đây được xem là mức tiêu thụ điện cao nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay.

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia(NSMO) nhận định thách thức lớn nhất trong mùa khô năm nay nằm ở việc đỉnh phụ tải đang dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối, đặc biệt trong khoảng từ 20h đến 23h.

Quyết định 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ sử dụng điện trong ngày đối với hệ thống điện quốc gia như sau: