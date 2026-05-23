Cập nhật giá vàng SJC mới nhất hôm nay 23/5/2026
Giá vàng SJC hôm nay 23/5/2026 ghi nhận nhiều biến động. Bài viết sẽ cập nhật đầy đủ giá vàng của thương hiệu SJC mới nhất hôm nay tại các thương hiệu lớn.
Hôm nay 23/5/2026 giá vàng sjc quay đầu giảm so với phiên liền trước. Hàng loạt doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ đồng loạt điều chỉnh giảm từ 450.000 – 500.000 đồng/lượng. Cụ thể:
Bảng giá vàng miếng SJC hôm nay 23/5/2026
|Thương hiệu
|Mua vào
|Bán ra
|Biến động
|SJC
|158,5 – 159 triệu đồng/lượng
|161 - 162 triệu đồng/lượng
|Giảm khoảng 500.000 đồng/lượng
|DOJI
|158,5 triệu đồng/lượng
|161,5 triệu đồng/lượng
|Giảm 499.500 đồng/lượng
|PNJ
|158,5 triệu đồng/lượng
|161,5 triệu đồng/lượng
|Giảm 499.500 đồng/lượng
|Mi Hồng
|159,5 triệu đồng/lượng
|161 triệu đồng/lượng
|Giảm 500.000 đồng/lượng
Bảng giá vàng nhẫn SJC hôm nay cập nhật mới nhất
Giá vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay cũng ghi nhận xu hướng giảm theo thị trường thế giới. Nhiều hệ thống điều chỉnh giảm khoảng 400.000 – 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.
|Loại vàng nhẫn SJC
|Mua vào
|Bán ra
|Chênh lệch
|Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|158,5 triệu đồng/lượng
|161,5 triệu đồng/lượng
|3 triệu đồng/lượng
|Nhẫn tròn trơn SJC 9999
|158,4 triệu đồng/lượng
|161,4 triệu đồng/lượng
|3 triệu đồng/lượng
|Vàng nhẫn SJC ép vỉ
|158,5 triệu đồng/lượng
|161,6 triệu đồng/lượng
|3,1 triệu đồng/lượng
Dự báo giá vàng
Báo cáo In Gold We Trust 2026 của Incrementum AG nhận định vàng đang dần lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn và dự trữ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đà tăng của vàng không chỉ mang tính đầu cơ mà phản ánh xu hướng phi USD hóa, bất ổn địa chính trị và niềm tin suy giảm vào tiền pháp định.
Sau khi tăng mạnh trong năm 2025 và lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce đầu năm 2026, vàng được đánh giá vẫn đang trong chu kỳ tăng dài hạn. Incrementum AG dự báo giá vàng có thể đạt 8.900 USD/ounce vào cuối thập kỷ này nếu lạm phát tiếp tục kéo dài.
Ngoài lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, nợ công toàn cầu tăng cao và lợi suất trái phiếu kém hấp dẫn cũng đang thúc đẩy dòng tiền chuyển sang vàng. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể còn biến động do ảnh hưởng từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, nhưng các đợt giảm hiện nay được xem là cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn.
Lưu ý: Giá vàng SJC mới nhất được cập nhật theo dữ liệu sáng 23/5/2026. Tuy nhiên, giá thị trường vàng sẽ liên tục biến động người mua nên cập nhật trực tiếp tại các cửa hàng vàng bạc để có thông tin về giá chính xác nhất.
