Hóa đơn điện nhiều nhà tăng vọt mùa nắng nóng, chỉ vì một sơ suất nhỏ khi sử dụng điều hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 9/2026, tình trạng nắng nóng được dự báo gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi trên khắp cả nước. Nhiệt độ cao kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình cũng “leo thang” đáng kể.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân chỉ đến từ việc dùng điều hòa quá nhiều giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia điện lực, một số thói quen sử dụng sai cách mới là yếu tố khiến điện năng tiêu thụ tăng vọt mà không phải ai cũng nhận ra.

Một trong những sai lầm phổ biến là không bật chế độ quạt gió mạnh khi mới khởi động điều hòa. Đây được xem là “nút nhỏ” nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến khả năng làm mát và mức tiêu thụ điện của thiết bị.

Vì sao bật quạt gió mạnh lại giúp tiết kiệm điện?

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ thấp và để quạt gió ở mức nhẹ nhằm tránh tiếng ồn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều kỹ thuật viên điện lạnh lâu năm, cách dùng này có thể khiến điều hòa phải hoạt động lâu hơn ở công suất cao.

Khi bật quạt gió mạnh ngay từ đầu, luồng khí lạnh sẽ được phân bổ nhanh và đều khắp căn phòng. Nhờ đó, nhiệt độ phòng giảm xuống nhanh hơn và cảm biến của điều hòa sẽ sớm nhận biết đã đạt mức nhiệt cài đặt. Lúc này, máy nén sẽ tự động giảm công suất hoạt động, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.

Ngược lại, nếu để quạt gió ở mức thấp, khí lạnh lan tỏa chậm khiến điều hòa phải chạy liên tục trong thời gian dài để làm mát toàn bộ không gian. Điều này không chỉ tiêu tốn nhiều điện hơn mà còn làm thiết bị nhanh hao mòn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng có thể bật chế độ gió mạnh trong khoảng thời gian đầu khi mới khởi động điều hòa để làm mát nhanh, sau đó điều chỉnh lại mức gió phù hợp nhằm đảm bảo sự dễ chịu và tiết kiệm điện.

Không chỉ làm mát nhanh, quạt gió còn giúp lưu thông không khí tốt hơn

Theo các hãng sản xuất điện lạnh, quạt gió trên điều hòa không chỉ có nhiệm vụ thổi khí lạnh mà còn giúp không khí trong phòng lưu thông đều hơn, hạn chế cảm giác bí bách khi đóng kín cửa suốt nhiều giờ.

Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, người dùng cũng cần chú ý điều chỉnh hướng gió hợp lý. Khi bật gió mạnh, không nên để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể trong thời gian dài vì có thể gây khô da, đau họng hoặc ảnh hưởng đến đường hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Thay vào đó, nên hướng cánh quạt lên phía trên hoặc để chế độ đảo gió tự động. Cách này giúp khí lạnh lan tỏa đều khắp phòng, tăng hiệu quả làm mát mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Những mẹo dùng điều hòa giúp giảm hóa đơn tiền điện mùa hè

Bên cạnh việc tận dụng chế độ quạt gió hợp lý, các chuyên gia điện lực cũng khuyến nghị người dân nên duy trì nhiệt độ điều hòa trong khoảng 26–28 độ C và kết hợp sử dụng quạt điện để tạo cảm giác mát hơn mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Ngoài ra, việc đóng kín cửa khi bật điều hòa, sử dụng rèm che nắng vào ban ngày và hạn chế bật nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc cũng giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.

Điều hòa cũng cần được vệ sinh định kỳ để đảm bảo khả năng làm lạnh tối ưu. Nếu lưới lọc bám bụi quá nhiều, thiết bị sẽ phải hoạt động mạnh hơn để đạt được nhiệt độ mong muốn, từ đó gây tốn điện hơn bình thường.