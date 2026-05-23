Ngân hàng cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa chuyển tiền mới nhất

Đây là cảnh báo mới nhất vừa được LPBank phát đi tới toàn bộ khách hàng liên quan tới thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng bằng chiêu trò xuất khẩu lao động.

Theo đó, hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng giả danh tuyển dụng đi Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… với mức lương hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến là đăng tin tuyển dụng trên Facebook, Zalo. Giả danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động để tạo lòng tin. Yêu cầu gửi giấy tờ cá nhân và chuyển tiền làm hồ sơ. Dụ dỗ cài ứng dụng lạ để chiếm quyền tài khoản ngân hàng. Đã có nhiều trường hợp bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Do đó, LPBank khuyến cáo khách hàng không chuyển tiền cho người lạ qua mạng xã hội, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc. Chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở công ty xuất khẩu lao động được cấp phép và báo ngay cho cơ quan công an khi nghi ngờ bị lừa đảo.

Không chỉ LPBank, nhiều ngân hàng khác cũng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trong bối cảnh kẻ gian ngày càng áp dụng nhiều chiêu trò tinh vi.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm qua điện thoại trong bất kỳ tình huống nào

VPBank cho hay gần đây trên không gian mạng xuất hiện các ứng dụng điện thoại nguy hiểm cho phép kẻ gian thực hiện hành vi mạo danh số điện thoại (Voice Phishing) với kịch bản tinh vi, có khả năng mạo danh bất kỳ số điện thoại và giọng nói nào để lừa đảo người dùng smart phone.

Cụ thể, kẻ gian dùng các ứng dụng gọi điện qua giao thức Internet (VoIP) với các tính năng Fake Caller ID - tùy chỉnh hiển thị bất kỳ số điện thoại nào trên màn hình người nhận.

Nếu trùng với các số điện thoại đã được người dùng lưu tên sẵn trong máy thì cuộc gọi sẽ hiển thị tên đã lưu: có thể là số hotline các công ty, tổ chức như ngân hàng, hoặc số người thân trong danh bạ.

Tính năng biến đổi âm thanh, tích hợp tính năng thay đổi tone giọng (nam/nữ, già/trẻ) và tạo tiếng ồn giả lập (tiếng còi hú cảnh sát, tiếng văn phòng náo nhiệt, âm thanh đường phố) để tăng độ tin cậy.

Kịch bản thao túng sẽ là thúc giục, đe dọa hoặc thông báo sự cố khẩn cấp để chiếm đoạt thông tin. Khi đó, kẻ gian sẽ giả danh ngân hàng, cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ", đăng ký tham gia các chương trình khuyến mại, nâng hạn mức thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng của khách hàng.

Đối tượng lừa đảo cũng có thể đánh cắp thông tin, thu thập CCCD, số thẻ, thông tin sinh trắc học, mã OTP, user đăng nhập, mật khẩu… Giả danh cơ quan chức năng để dẫn dụ cài đặt các ứng dụng lạ chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Vì vậy, VPBank khuyến nghị khách hàng cần cảnh giác cao độ với các cuộc gọi có tính chất thúc giục, đe dọa hoặc yêu cầu giữ bí mật cuộc gọi. Không tin tưởng tuyệt đối vào caller ID - số hiển thị trên màn hình hoàn toàn có thể bị làm giả.