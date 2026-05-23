Xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai mới (địa phận huyện Định Quán cũ), vô nhà này "phát ớn", toàn rắn to bự "ngồi" trong chuồng"

Rắn ráo trâu (hay còn gọi là rắn hổ hèo, hổ trâu) không chỉ là một loài bò sát hoang dã mà từ lâu đã trở thành "con đẻ ra tiền" cho nhiều nông dân.

Anh Nguyễn Thái Trung trong khu nuôi rắn ráo trâu. Ảnh: T.Đ

Nuôi rắn ráo trâu - “con bò sát to dài đẻ ra tiền”

Rắn ráo trâu là loài rắn thuộc họ rắn nước, có kích thước khá lớn, khi trưởng thành có thể nặng từ 1,5 - 2kg.

Dù có cái tên nghe khá "ngầu" và vẻ ngoài hung dữ, loài rắn này hoàn toàn vô hại do không có nọc độc.

Điểm đặc biệt nhất của rắn ráo trâu chính là khả năng "lột xác" để sinh trưởng và giá trị kinh tế vượt trội.

Trong tự nhiên, chúng là những tay săn chuột tài ba, nhưng khi đưa vào môi trường chăn nuôi, chúng trở thành mặt hàng xuất khẩu ưa chuộng, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Với giá rắn giống có lúc lên tới 200.000 đồng/con và rắn thương phẩm đạt mức 600.000 đồng/kg, giúp không ít gia đình thu về nửa tỷ đồng mỗi năm.

Tuyệt chiêu "dạy" rắn ráo trâu ăn mồi chết và sàng lọc giống thuần

Thách thức lớn nhất khi nuôi loài vật hoang dã này chính là nguồn thức ăn. Trong tự nhiên, chúng chỉ ăn mồi sống như ếch, nhái, vịt con....

Tuy nhiên, việc đi săn tìm hoặc mua mồi sống thường xuyên rất dễ gây "đuối sức" cho người nuôi và không đảm bảo nguồn cung ổn định.

Để giải quyết bài toán này, anh Nguyễn Thái Trung (xã Thanh Sơn, Đồng Nai) đã áp dụng bí quyết thuần hóa rắn ráo trâu ăn mồi chết.

Theo anh Trung, lúc đầu anh phải tập rắn ráo trâu ăn mồi sơ chế bằng cách mua thịt gà từ các công ty, làm sạch và cắt nhỏ rồi cho thịt dự trữ trong tủ đông để cho rắn ráo trâu ăn dần. Việc này giúp anh chủ động hoàn toàn về nguồn thức ăn.

Rắn ráo trâu được cho ăn mồi chết. Ảnh: T.Đ

Từ đây, anh sàng lọc giữ lại làm giống từ những con rắn ráo trâu chịu ăn mồi chết, giúp hình thành thế hệ rắn dễ nuôi hơn.

Bên cạnh đó, anh chia khu vực nuôi thành 3 khu riêng biệt: Khu sinh sản, khu thương phẩm và khu giống giúp quản lý chặt chẽ số lượng và chất lượng đàn rắn lên đến hàng nghìn con.

Phòng bệnh và kiên trì với thị trường

Theo anh Trung, rắn ráo trâu tuy khỏe mạnh nhưng thường mắc hai loại bệnh phổ biến là tiêu chảy và bệnh phổi. Nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời, rắn có thể chết chỉ sau 2 - 3 ngày mắc bệnh.

Rắn ráo trâu giống. Ảnh: T.Đ

“Để đàn rắn khỏe mạnh, người nuôi cần tuân thủ các nguyên tắc, vệ sinh chuồng trại: Luôn giữ chuồng sạch sẽ, khô ráo, không lầy lội; kiểm soát nhiệt độ: Đảm bảo môi trường không quá nóng cũng không quá lạnh, tránh ruồi nhặng và côn trùng gây hại; Thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ và đầy đủ giá trị dinh dưỡng để tăng sức đề kháng tự nhiên”, anh Trung khuyến cáo.

Theo anh Trung, thị trường rắn ráo trâu đôi khi biến động theo tình hình xuất khẩu, nhưng với sự kiên trì và kỹ thuật nuôi bài bản, đây vẫn là mô hình kinh tế bền vững cho những ai dám nghĩ dám làm. Nhờ nuôi rắn ráo trâu, tôi có thu nhập nửa tỷ đồng/năm.