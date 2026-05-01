Cua biển Cà Mau tăng hơn 100.000 đồng/kg dịp lễ 30-4 và 1-5

Ngày 1-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cua gạch trên thị trường Cà Mau được thương lái thu mua với giá 700.000 đồng/kg; cua y nhất (từ 300 gram/con trở lên) 300.000 đồng/kg; cua y tứ (dưới 300 gram/con) 200.000 đồng/kg.

Cua biển Cà Mau tăng từ 30.000 – 120.000 đồng/kg vào dịp lễ 30-4 và 1-5

Theo lý giải của nhiều thương lái, giá cua biển tăng từ 30.000 – 120.000 đồng/kg (tùy loại) so với trước đó là do nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh vào dịp nghỉ lễ.

"Giá loài đặc sản chủ lực tăng nên nông dân Cà Mau ai cũng phấn khởi vì bán cua được nhiều tiền hơn" – thương lái Huỳnh Văn Luyến bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Be (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình vừa bán cua cho thương lái được gần 3 triệu đồng. "Tôi dùng số tiền này mua đồ ăn, thức uống ăn mừng dịp lễ" – ông khoe.

Cua biển giống khi người dân mua về thả nuôi có kích thước chỉ bằng hạt hạt me. Sau 6 tháng thả nuôi kết hợp trong vuông tôm, khi cua biển đạt trọng lượng hơn 300 gram/con thì người dân đặt rập bắt bán cho thương lái. Với chất lượng và thương hiệu đã được khẳng định, cua biển Cà Mau được đánh giá là loại ngon nhất cả nước.