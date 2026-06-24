Loạt iPhone giảm giá, nhiều mẫu chạm mức thấp kỷ lục

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) trong tháng 6/2026 cho thấy, cả iPhone 13 và iPhone 14 đều đang được điều chỉnh giá về vùng rất thấp so với giai đoạn mở bán.

iPhone 13 128GB hiện phổ biến ở mức khoảng 11,99 triệu đồng, trong khi iPhone 14 128GB dao động quanh 13,99 đến 14,59 triệu đồng tùy hệ thống và phiên bản màu sắc. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ khi sản phẩm ra mắt, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu khoảng 24,99 đến 25,99 triệu đồng.

So với thời điểm ra mắt, iPhone 13 đã giảm hơn một nửa giá bán, tương đương khoảng 13 triệu đồng, trong khi iPhone 14 cũng mất khoảng 11 triệu đồng, tương ứng mức giảm hơn 40%.

Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay tại các hệ thống lớn, phản ánh rõ xu hướng xả hàng tồn kho khi các dòng iPhone mới hơn như iPhone 16 và iPhone 17 đã trở thành sản phẩm chủ lực trên thị trường.

Nhiều mẫu iPhone có mức giá giảm mạnh. Ảnh: D. Anh

Anh Nguyễn Tuấn Linh (chuyên kinh doanh điện thoại di động) cho biết, hai mẫu máy này đã ra mắt được vài năm nên bắt đầu bước vào giai đoạn cuối vòng đời thương mại. Các dòng iPhone thế hệ mới liên tục được tung ra khiến hệ thống bán lẻ buộc phải điều chỉnh giá để giải phóng hàng tồn.

Bên cạnh đó, sức ép từ các mẫu smartphone Android tầm trung và cận cao cấp ngày càng lớn cũng khiến phân khúc iPhone đời cũ phải cạnh tranh mạnh hơn về giá.

Từ góc độ người dùng, xu hướng kéo dài thời gian sử dụng thiết bị trước khi nâng cấp cũng góp phần làm giảm nhu cầu đối với các mẫu máy cũ. Điều này khiến các hệ thống bán lẻ phải linh hoạt hơn trong chính sách giá để duy trì doanh số, đặc biệt trong giai đoạn giữa năm khi sức mua thường không quá cao.

Không chỉ các dòng máy sâu đời, xu hướng giảm giá cũng ghi nhận rõ rệt ở các thế hệ gần hơn. Cụ thể, iPhone 15 128GB hiện phổ biến ở mức khoảng 16,79 triệu đồng, trong khi iPhone 15 Pro Max 256GB dao động quanh 25,89 triệu đồng tùy hệ thống và phiên bản màu sắc.

Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu vốn khoảng 22,99 đến 34,99 triệu đồng. So với thời điểm ra mắt, iPhone 15 bản tiêu chuẩn đã giảm hơn 6,2 triệu đồng (hơn 25%), trong khi bản cao cấp nhất 15 Pro Max cũng mất khoảng 9,1 triệu đồng (hơn 26%).

Tương tự, dòng iPhone 16 vừa ra mắt năm ngoái cũng không đứng ngoài làn sóng điều chỉnh. iPhone 16 128GB phổ biến ở mức khoảng 20,49 triệu đồng, còn iPhone 16 Pro Max 256GB dao động quanh 30,99 triệu đồng.

So với thời điểm mở bán, iPhone 16 bản tiêu chuẩn đã giảm khoảng 2,5 triệu đồng (khoảng 10%), trong khi phiên bản Pro Max cao cấp nhất cũng giảm khoảng 4 triệu đồng, tương đương khoảng 11% giá trị máy.