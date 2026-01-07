Hơn 1,2 triệu con lợn bị chết, giá thịt biến động ra sao dịp Tết?

Bên lề cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều 6/1, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y - cho biết, năm 2025 do ảnh hưởng của thiên tai, ngành chăn nuôi thiệt hại đáng kể. Có khoảng 47.000 con gia súc bị chết, và hơn 3,54 triệu con gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi.

Riêng số gia cầm chết (do dịch bệnh) buộc phải tiêu hủy là 123.622 con, tăng hơn 9% so với năm 2024; số lợn chết buộc phải tiêu hủy lên tới 1,2 triệu con, tăng hơn 13%. Dịch bệnh chủ yếu xảy ra trong các tháng 7-8 và tập trung tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học.

Trước thực tế thiếu hụt nguồn cung cục bộ, giá lợn hơi và một số loại gia cầm đã liên tục tăng trong thời gian gần đây. Giá lợn hơi hiện phổ biến trong khoảng 66.000 – 70.000 đồng/kg, tăng hơn 20.000 đồng/kg so với một tháng trước đó.

Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y.

Giá gà công nghiệp khoảng 33.000 đồng/kg, gà ta nuôi theo chuỗi CP khoảng 42.000 đồng/kg, gà đẻ loại khoảng 62.000 đồng/kg, vịt thịt khoảng 32.000 đồng/kg. Giá trứng gà dao động 2.500 - 2.600 đồng/quả, trứng vịt khoảng 2.200 đồng/quả.

Theo ông Đăng, dự kiến từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi chủ lực như thịt và trứng tiếp tục tăng khoảng 5-10% so với mức bình quân các tháng trong năm 2025. Trong đó, nhu cầu thịt các loại ước khoảng 350.000 - 450.000 tấn/tháng, trứng gia cầm khoảng 1,5 - 1,6 tỷ quả/tháng.

"Giá lợn hơi được dự báo chỉ tăng quanh mức dưới 75.000 đồng/kg, khả năng vọt lên 80.000 đồng/kg là rất thấp. Sau Tết, mặt bằng giá nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt trở lại. Mức giá này phản ánh đúng diễn biến cung - cầu thị trường, khi nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng và thị trường các nước lân cận, đặc biệt là Campuchia, mở rộng nhập khẩu gia cầm từ Việt Nam”, ông Đăng nói.

Liên quan đến tình trạng thịt nhập khẩu tăng đột biến vào Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là thịt lợn với lượng nhập khẩu có tháng tăng hơn 90-150%, ông Phạm Kim Đăng cho rằng, rất khó hạn chế nhập khẩu bằng biện pháp hành chính trong bối cảnh Việt Nam đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do.

“Chúng ta chỉ có thể áp dụng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế. Cách bền vững nhất để hạn chế thịt nhập khẩu vẫn là giảm giá thành, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong nước. Khi sản phẩm nội địa có lợi thế, thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng giảm nhập khẩu”, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho hay.