Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng

Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.

Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.

Đánh giá ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV là kết quả hợp tác của liên doanh GM - SAIC - Wuling. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu sắc cá tính hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua xe hay những cá nhân, gia đình nhỏ cần một chiếc xe đi lại hàng ngày trong thành phố.

Cả hai phiên bản của Wuling Hongguang Mini EV đều lắp mô-tơ điện ở cầu sau có công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa theo công bố là 100 km/giờ. Pin LFP trên xe có 2 tùy chọn, loại 9,6 kWh cho phạm vi hoạt động 120 km. Lớn hơn là loại 13,9 kWh có tầm hoạt động 170 km. Hãng cung cấp bộ sạc theo xe 1,5 kW. Với nguồn điện dân dụng tại nhà 220 Volt, xe cần khoảng 6,5 giờ để sạc đầy pin 9,6 kWh và 9 giờ cho bộ pin 13,9 kWh.

Ô tô điện VinFast VF 3: 299 triệu đồng

VinFast VF 3

Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.

Đánh giá ô tô điện VinFast VF 3

Tương tự đối thủ Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe VinFast cũng sở hữu thiết kế nhỏ gọn, nhưng theo phong cách SUV hầm hố hơn. Xe trang bị mô-tơ ở cầu sau, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong khoảng 5,3 giây.

Ngoài ra, VF 3 sở hữu pin dung lượng 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km. Xe có tầm hoạt động công bố ở mức 210 km, mất khoảng 36 phút sạc để đạt mức pin từ 10 - 70%.

Ô tô điện Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Bestune Xiaoma là mẫu xe siêu nhỏ mới nhất được mở bán trong nước

Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc.

Đánh giá ô tô điện Bestune Xiaoma

Trong đó nổi bật có vô-lăng kiểu D-Cut, màn hình LCD kích thước 7 inch sau vô-lăng, tích hợp các tính năng giải trí cơ bản. Khu vực táp-lô bố trí các núm xoay điều chỉnh chức năng, ghế bọc nỉ, hệ thống điều hòa chỉnh tay.

Ở khả năng vận hành, Xiaoma trang bị mô-tơ điện gắn ở cầu sau, sản sinh công suất 26 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Đi kèm với pin lithium-ion dung lượng 13,9 kWh, mang đến khả năng di chuyển tối đa 170 km sau mỗi lần sạc đầy. Các thông số này khá tương đồng với "đồng hương" Mini EV.

Về an toàn, Xiaoma trang bị tiêu chuẩn hai túi khí, cảm biến áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi, camera lùi và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Ô tô điện Baojun Yep: 260 triệu đồng

Baojun Yep

Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu Baojun, được phát triển và phân phối bởi liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling).

Baojun Yep có giá từ 260 đến 280 triệu đồng.

Đánh giá ô tô điện Baojun Yep

Baojun Yep 2024 có 5 tùy chọn màu gồm: Xám Cloud Gray, Trắng Sea of Clouds White, Xanh Sky Blue, Xanh Aurora Green và Đen Space Black.

Baojun Yep 2024 mẫu SUV có thiết kế 3 cửa với 4 chỗ và có chiều dài 3.381 mm, xe được trang bị một mô tơ điện công suất 68 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, kèm gói pin 28,1 kWh với phạm vi hoạt động 303 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 100 km/h. Pin hỗ trợ sạc nhanh từ 30-80% trong 35 phút.

Yep có trọng lượng chỉ 1.006 kg, không gian nội thất đủ dùng nhưng hàng ghế sau có thể gập xuống cho dung tích khoang chứa đồ 715 lít. Xe có tính năng làm mát và sưởi. Nội thất trang bị tiêu chuẩn với cặp màn hình 10,25 inch gắn liền nhau, một cho bảng đồng hồ và một cho giải trí. Ngoài ra, mẫu xe điện còn có camera 360.

Chiếc xe điện mini này còn có hàng loạt các tiện ích như: điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí tiêu chuẩn, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt cũng được trang bị cho xe.