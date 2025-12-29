Giá lợn tăng nhanh, thị trường thịt lợn “nóng” trước thềm Tết

Ghi nhận từ các tiểu thương và cơ sở giết mổ tại các chợ một số tỉnh phía Bắc, các thương lái cho biết giá lợn đang tăng nhanh với mức biến động hiếm thấy. Chỉ trong vòng khoảng gần hai tuần trở lại đây, giá lợn hơi đã tăng tới 20.000 đồng/kg, từ mức 55.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng mạnh kéo theo giá lợn móc hàm và thịt lợn bán lẻ tại chợ tăng tương ứng. Cụ thể, giá lợn trước đây dao động quanh mức 70.000 - 75.000 đồng/kg, sau đó tăng dần từng đợt lên 80.000 đồng/kg. Chỉ trong khoảng gần một tuần trở lại đây, giá lợn tăng rất nhanh, vọt lên mức 94.000 - 95.000 đồng/kg.

Chị Tính, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn chợ An Khánh, Hà Nội cho biết, tốc độ tăng giá trong thời gian gần đây là rất nhanh và liên tục. Mặc dù nguồn cung hiện vẫn tương đối dễ tiếp cận, song giá bán vẫn không ngừng leo thang.

Giá lợn tăng khoảng 20.000 đồng/kg

“Cách đây hơn một tuần, một tạ lợn có giá khoảng 7,3 triệu đồng, nay đã tăng lên hơn 9 triệu đồng, chênh lệch khoảng 2,1 triệu đồng mỗi tạ lợn”, chị Tính cho biết them.

Tương tự tại Ninh Bình, giá lợn cũng đã tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với trước. Chị Duyên, tiểu thương chợ Đông Tác, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Giá thịt lợn bán lẻ phổ biến từ mức 100.000 đồng/kg, tăng dần lên 130.000 đồng/kg, nay đã lên khoảng 140.000 đồng/kg. Sức mua tại các chợ theo đó cũng giảm sút do người dân dè dặt chi tiêu”.

Chị Nguyễn Thị Minh, người phụ trách nấu cơm cho công nhân tại một công trình xây dựng ở Hà Nội chia sẻ, giá thịt lợn tăng cao gây áp lực lớn trong việc cân đối chi phí suất ăn, buộc chị phải tính toán giảm khẩu phần hoặc thay đổi món để duy trì bữa ăn cho công nhân.

Nhiều tiểu thương nhận định, với đà tăng hiện nay, giá thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán chắc chắn sẽ ở mức cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chăn nuôi lợn tại nhiều địa phương đang dần phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, tại các tỉnh miền Trung, quá trình tái đàn vẫn gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của mưa lũ kéo dài, khiến quy mô chăn nuôi bị thu hẹp và sản xuất bị gián đoạn. Trong khi tổng đàn lợn cả nước có dấu hiệu phục hồi thì một số tỉnh miền Trung vẫn ghi nhận mức sụt giảm đáng kể: Khánh Hòa giảm tới 21%, Quảng Trị giảm 5,5% và Quảng Ngãi giảm 4,8%. Đây là nguyên nhân chính khiến nguồn cung chưa ổn định, góp phần đẩy giá lợn tăng cao.

Với đà này, nhiều người kinh doanh lâu năm tiểu thương nhận định, giá thịt lợn sẽ tiếp tục tăng mạnh và trong dịp Tết Nguyên đán chắc chắn sẽ ở mức cao. Còn cao đến mức nào phụ thuộc lớn vào diễn biến cung - cầu thực tế của thị trường trong những ngày tới.