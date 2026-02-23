Nâng chén khai Xuân rồi lái xe du phố, nhiều tài xế lĩnh phiếu phạt

Ghi nhận của PV Báo CAND khi theo chân tổ công tác của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) triển khai lực lượng tổ chức kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, cán bộ Đội CSGT số 2 “Trong những ngày đầu xuân mới, nhu cầu gặp mặt, chúc tết, giao lưu ăn uống tăng cao, tuy nhiên mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Một chút nể nang trong bữa tiệc đón năm mới có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với gia đình và xã hội. Để những ngày xuân thực sự trọn vẹn, an toàn, mỗi người hãy chủ động lựa chọn phương án di chuyển phù hợp như sử dụng phương tiện công cộng, nhờ người thân đưa đón hoặc lựa chọn các dịch vụ đưa đón đang phổ biến hiện nay”.

Tổ công tác của Đội CSGT số 2 cắm chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Quy trình kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện theo hai bước, khi mới dừng phương tiện, các tài xế được kiểm tra bằng phương pháp định tính. Lúc này, máy kiểm tra nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, tài xế chỉ cần thổi một lượng hơi nhỏ vào máy để phát hiện cồn. Cả quá trình kiểm tra định tính chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây, đảm bảo không gây phiền hà với tài xế. Nếu phát hiện tài xế có cồn, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra định lượng. Bước này sẽ cho đúng chỉ số vi phạm của tài xế.

Trong khoảng 2 giờ kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm; cá biệt có cả nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 14h16, tổ công tác phát hiện chị H.H.P (SN 1980) điều khiển xe mô tô BKS 29F1-462.XX vi phạm nồng độ cồn mức 0,341 mg/L khí thở (mức 2 theo quy định hiện hành). Quá trình làm việc, người này cũng không xuất trình được Giấy phép lái xe.

Một trường hợp vi phạm khác là anh Đ.V.L (SN 1987) điều khiển xe máy BKS 99E1-010.XX vi phạm nồng độ cồn mức 0,169 mg/L khí thở. Theo quy định sẽ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng cùng với đó trừ 4 điểm GPLX và tạm giữ phương tiện. Làm việc với lực lượng chức năng, đa phần người vi phạm thừa nhận trong ngày đầu Xuân gặp gỡ bạn bè, sử dụng rượu bia sau đó vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo thống kê, trong khung giờ trưa 23/2, lực lượng CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 3.879 phương tiện, phát hiện và xử lý 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền ước tính 448,15 triệu đồng.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn một tài xế ô tô.

Người đàn ông điều khiển xe đạp bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275 mg/lít.

Song song với công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia. CSGT Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ, đồng thời nhấn mạnh việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn không chỉ bảo đảm an toàn cho chính bản thân mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh. Người dân vui Xuân mới nhưng cũng cần giữ vững ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn – “Đã uống rượu, bia là không lái xe” chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ sự an toàn và bình yên trong mỗi chuyến đi.