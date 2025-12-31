Thị trường lợn hơi không còn mốc giá 70.000 đồng/kg khi Tết gần kề, điều gì đang xảy ra?

Thị trường lợn hơi tiếp tục điều chỉnh trong ngày cuối cùng của năm 2025

Theo khảo sát, giá lợn hơi hôm nay ở miền Bắc giảm nhẹ 1 giá tại Lai Châu và Sơn La, về 67.000 - 68.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại đi ngang quanh mức 68.400 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay ở miền Trung giảm tại Hà Tĩnh và Đắk Lắk về giá 66.000 - 67.000 đồng/kg; trung bình vùng giá 66.300 đồng/kg.

Thị trường miền Nam giá lợn hơi đi ngang, giữ giá trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường lợn hơi vẫn đang xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và miền Trung, tạm thời ổn định tại miền Nam.

Giá lợn hơi bình quân cả nước đang ở mức 66.100 đồng/kg. Dù giảm, đây vẫn là mức giá hấp dẫn, mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp chăn nuôi và dự báo sẽ ổn định khi thị trường bước vào giai đoạn lễ tết cuối năm.

Với mức giá này, người chăn nuôi vẫn lãi hơn 12.000 đồng/kg, tương đương khoảng hơn 1 triệu đồng/con. Giá lợn giống không giảm như giá lợn thịt và đạt mức khoảng 2 - 2,1 triệu đồng/con.

Công ty C.P Việt Nam niêm yết giá bán lợn hôm nay ở mức 66.000 đồng/kg (miền Nam) và 68.000 đồng/kg (miền Bắc). Mức giá hiện tại ở thị trường Việt Nam cao hơn các nước lân cận trong khu vực khoảng hơn 30.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi đang biến động giảm khi thời điểm cuối năm Tết Nguyên đán gần kề. Mốc giá 70.000 đồng/kg đã biến mất khỏi thị trường.

Trước đó, trong tháng 12/2025, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng so với tháng 11/2025, dao động trong khoảng 55.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 71.000 đồng/ kg, những ngày đầu tháng 12/2025 giá tăng từ 2.000 - 10.000 đồng/kg, sau đó tăng 12.000 – 18.000 đồng/kg và tiếp tục tăng từ 16.000 – 17.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 11/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 55.000 - 70.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng 12/2025, giá lợn hơi tăng từ 2.000 - 12.000 đồng/kg, đến giữa tháng tăng 11.000 – 19.000 đồng/kg, sau đó tiếp tục tăng từ 17.000 - 19.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 55.000 - 65.000 đồng/ kg, những ngày đầu tháng 12/2025 giá lợn hơi tăng từ 2.000 - 10.000 đồng/kg, đến giữa tháng tăng 9.000 - 13.000 đồng/kg, sau đó tăng từ 11.000 - 12.000 đồng/kg.

Dịp Tết Nguyên đán chắc chắn giá lợn sẽ ở mức cao trở lại?

Giá lợn trong nước cao hơn giá thế giới khiến cho việc nhập khẩu thịt về Việt Nam vẫn tăng mạnh, nhất là về cuối năm. Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 890,7 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,8 tỷ USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 13,8% về trị giá so với 11 tháng năm 2024.

Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam trong 11 tháng năm 2025, chiếm 18,88% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với lượng đạt 168,1 nghìn tấn, trị giá 601,76 triệu USD, giảm 4% về lượng, nhưng tăng 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tiếp theo Nga, Brazil, Hoa Kỳ, Úc cũng là những thị trường cung cấp lớn, trong đó nhập khẩu từ Nga và Brazil tăng mạnh cả về lượng và trị giá. Cụ thể, nhập khẩu từ Nga tăng 70,1% về lượng và tăng 72,3% về trị giá; Nhập khẩu từ Brazil tăng 51,3% về lượng và tăng 70,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, Úc chưa tăng trưởng mạnh.

Tiếp đến là những thị trường cung cấp đạt trị giá dưới 95 triệu USD, trong đó nhập khẩu tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2024 từ các thị trường: Ba Lan, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Newzeland, Slovenia, Angieria, Trung Quốc, Paraguay.... Còn nhập khẩu từ các thị trường khác mức tăng trưởng chưa đồng đều.

Trong 11 tháng năm 2025, các chủng loại thịt Việt Nam chủ yếu nhập khẩu gồm: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 36,71% về lượng và chiếm 18,06% về trị giá; Thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 17,28% về lượng và chiếm 31,1% về trị giá; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 19,27% về lượng và chiếm 21,58% về trị giá; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,7% về lượng và chiếm 12,78% về trị giá; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 3,94% về lượng và chiếm 13,71% về trị giá; Các mặt hàng khác chiếm 4,1% về lượng và chiếm 2,77% về trị giá trong tổng nhập khẩu chủng loại thịt 11 tháng năm 2025.

Dù giá lợn hơi giảm trong những ngày vừa qua, nhiều người kinh doanh lâu năm nhận định, giá thịt lợn sẽ khó giảm sâu và trong dịp Tết Nguyên đán chắc chắn sẽ ở mức cao trở lại trên 70.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chăn nuôi lợn tại nhiều địa phương đang dần phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, tại các tỉnh miền Trung, quá trình tái đàn vẫn gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của mưa lũ kéo dài, khiến quy mô chăn nuôi bị thu hẹp và sản xuất bị gián đoạn.

Trong khi tổng đàn lợn cả nước có dấu hiệu phục hồi thì một số tỉnh miền Trung vẫn ghi nhận mức sụt giảm đáng kể: Khánh Hòa giảm tới 21%, Quảng Trị giảm 5,5% và Quảng Ngãi giảm 4,8%. Đây là nguyên nhân chính khiến nguồn cung chưa ổn định, góp phần đẩy giá lợn tăng cao.

Dù giá lợn hơi giảm trong những ngày vừa qua, nhiều người kinh doanh lâu năm nhận định, giá thịt lợn sẽ khó giảm sâu và trong dịp Tết Nguyên đán chắc chắn sẽ ở mức cao trở lại trên 70.000 đồng/kg. Tất nhiên, giá lợn hơi vẫn phải phụ thuộc lớn vào diễn biến cung - cầu thực tế của thị trường trong tháng rưỡi tới.

Được biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các doanh nghiệp và hộ nuôi đã xây dựng kế hoạch cung ứng chi tiết để đảm bảo cho nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm, đặc biệt là Tết. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, ngay cả khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ điều kiện tái đàn hoặc bị thiệt hại bởi dịch bệnh.

Để đảm bảo cân đối nguồn cung, các địa phương không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tập trung phòng dịch bệnh tốt để đảm bảo tổng đàn không bị hao hụt. Bộ cũng đề nghị các tập đoàn, trang trại quy mô lớn tăng đàn, bổ sung nguồn cung thịt lớn trước và sau Tết.