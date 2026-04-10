Tiêu thụ xe máy điện tăng sốc, doanh số xe xăng chững lại

Ngày 10-4, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số bán xe của 5 thành viên Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam trong quý I/2026 đạt 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc doanh số xe máy tăng trong quý I được giới kinh doanh xe máy tại TP HCM lý giải là nhờ lượng bán hàng trong tháng 1 và tháng 2 tăng cao, sang tháng 3 sức tiêu thụ giảm rõ rệt vì giá xăng dầu tăng cao. Thậm chí, sang tháng 4 cũng chưa có dấu hiệu cải thiện.

Cửa hàng xe xăng vắng khách

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xe máy Hà Thành, trong tháng 3 vừa qua sức mua xe máy giảm rất mạnh do giá xăng tăng quá cao nên nhiều người "ngại" mua xe xăng vào lúc này.

Thay vào đó, sức mua xe máy điện lại tăng cao gấp ba, gấp bốn lần. Cụ thể, từ đầu tháng 3 đến nay, khảo sát tại nhiều cửa hàng xe máy điện tại TPHCM cho thấy lượng khách đến mua tăng mạnh, có thời điểm gấp nhiều lần so với trước.

Trong đó, 3 mẫu xe đổi pin của VinFast mới ra mắt thường xuyên trong tình trạng "cháy" hàng. Khách muốn 3 mẫu xe này phải đặt cọc trước và chờ một vài tuần mới nhận được xe.

Các mẫu xe đổi pin này được giới tài xế xe công nghệ lựa chọn do không còn phải chờ sạc pin trong nhiều giờ, thay vào đó chỉ mất khoảng 2-3 phút cho mỗi lần đổi pin.

Với khách hàng cá nhân, dòng xe này cũng được ưa chuộng nhờ giảm lo ngại về rủi ro khi sạc tại nhà hoặc chung cư, đồng thời không phải băn khoăn về độ bền của pin do có thể thay đổi linh hoạt.

Báo cáo mới nhất từ VinFast cho thấy hệ thống đại lý toàn quốc đã nhận bão đơn hàng với hơn 135.000 lượt đặt cọc.

Với lượng đơn hàng gia tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn, VinFast vẫn kịp bàn giao 93.000 xe đến tay khách hàng. Đồng thời, hãng này gia tăng sản xuất để hoàn thành nốt hơn 40.000 đơn đặt trước.

Đại diện hãng xe Việt thừa nhận sản lượng kỷ lục hiện tại vẫn chưa đủ sức giải cơn khát của thị trường và đang phải dồn lực tối ưu hóa chuỗi cung ứng.