Hàng quán đua nhau bán giá siêu rẻ trà sữa 7.000 đồng, lẩu 69.000 đồng

Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 do Công ty Cổ phần iPos.vn kết hợp cùng Nestle Profesinal cho biết: Bất chấp bối cảnh giá nguyên liệu, chi phí vận hành và mặt bằng tăng cao, TP.HCM đang xuất hiện làn sóng ăn uống giá siêu rẻ chỉ từ vài ngàn đồng.

Làn sóng ăn uống giá siêu rẻ

Thực tế cho thấy, ở các khu vực tập trung trường học, khu công nhân, khu dân cư dễ dàng bắt gặp các hàng quán bán giá siêu rẻ như trà sữa 7.000 đồng kèm chính sách mua 5 tặng 1, trà sữa đồng giá 10.000 đồng, quán lẩu cá, lẩu thái giá 69.000 đồng, 79.000 đồng hoặc mô hình kem tươi 10.000 đồng...

Một quán lẩu 69.000 đồng vừa được nhân viên sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón khách. Ảnh chụp vào khung giờ 16g30 chiều.

Đáng chú ý, hầu hết các điểm bán này luôn đạt tỉ lệ lấp đầy ổn định vào mỗi khung giờ vàng của tiêu dùng như trưa và tối.

Ghi nhận tại một quán lẩu có giá 69.000 đồng trên đường Nguyễn Văn Khối, TP.HCM cho thấy, chỉ cần sau 19h tối, tỉ lệ lấp đầy của quán trên 70% với tệp khách hàng là người trẻ.

Chị Nghiêm Huyền, người tiêu dùng cho biết chị đã thử ăn tại một quán lẩu giá rẻ, lẩu ở đây chỉ dành cho 1 - 2 người có sức ăn trung bình và chỉ có thực phẩm cơ bản, phải gọi thêm các món ăn kèm khác như rau, thịt, nấm...

"Tính ra giá lẩu sau khi gọi thêm cũng không phải rẻ nhưng chính giá đầu vào rẻ nên thu hút nhiều người dùng, đặc biệt là sinh viên, nhóm người trẻ sau giờ làm..."- chị Huyền nói.

Đại diện iPos.vn nhìn nhận chính chiến lược giá mở phễu là con số 7.000 đồng, 69.000 đồng... đã đóng vai trò mời gọi, tạo lưu lượng. Trong khi doanh thu và biên lợi nhuận của các quán lại chủ yếu đến từ giỏ hàng thực tế qua topping (nguyên liệu đi kèm đồ uống/đồ ăn), món thêm và bán combo.

Một quán trà sữa đồng giá 7.000 đồng tại TP.HCM vào giờ trưa. Ảnh: CTV

Ngoài ra, những mô hình siêu rẻ còn tập trung điểm lợi nhuận thông qua việc tối ưu chi phí nhân sự, mặt bằng, xác định vị trí kinh doanh chiến lược.

Dù vậy, theo đơn vị này, bản chất của mô hình trên không nằm ở khuyến mại mà ở năng lực chuỗi cung ứng và kỷ luật vận hành.

Cụ thể, bán sản phẩm siêu rẻ phải đòi hỏi nguồn cung ổn định, menu ngắn, thao tác nhanh, kiểm soát hao hụt và tận dụng hiệu quả từng đơn hàng nhỏ. Khi công suất vận hành ổn định, chi phí cố định được "pha loãng" thì lợi nhuận sẽ dương, dù giá bán rất thấp.

Mô hình này cũng được đánh giá là phù hợp với khu vực có mức chi tiêu bình dân và cận trung cấp, nơi sở hữu nhiều sinh viên, công nhân như khu vực Bình Dương cũ, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Những vị trí này nếu có hệ thống quản trị đúng đắn từ đầu vào nguyên liệu tới chất lượng sản phẩm sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh.

Mặt trái của cuộc chơi giá rẻ

Dẫu vậy, theo các chuyên gia dù được đón nhận, mô hình F&B siêu rẻ không hẳn là “long mạch” tăng trưởng bền vững của ngành.

Yếu tố quan trọng của mô hình siêu rẻ vẫn nằm ở niềm tin tiêu dùng. Nếu thương hiệu đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm thì người dùng sẽ chấp nhận chi tiêu dài hạn. Tuy nhiên, niềm tin dành cho các quán ăn siêu rẻ còn khá mong manh.

Kết quả khảo sát của iPos.vn cho thấy 65% thực khách tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng dùng thử trà sữa 7.000 đồng hoặc lẩu 69.000 đồng.

Trong đó, 51,9% chọn mua đồ ăn giá siêu rẻ vì muốn thử cho biết, nhưng họ nhấn mạnh đây là sự thử nghiệm thận trọng chứ không phải lựa chọn thường xuyên vì lo ngại chất lượng của sản phẩm. 13,1% còn lại thì thích mua vì tiết kiệm chi phí.

Ngược lại, 35% số người tham gia khảo sát tuyên bố không sử dụng vì lo ngại chất lượng an toàn, nguồn gốc hoặc chi phí ẩn (khẩu phần nhỏ, dịch vụ kém).

"Bức tranh này khẳng định, mô hình siêu rẻ thu hút sự tò mò ban đầu, song không đủ tạo niềm tin đại chúng. Trong bối cảnh người tiêu dùng nửa năm vừa qua vừa nhạy cảm với giá vừa sẵn sàng chi cho trải nghiệm đúng dịp, chiến lược chạy đua về giá dễ khiến thương hiệu rơi vào rủi ro.

Có thể thấy tỉ lệ người không chọn dùng đồ ăn giá rẻ tương đối lớn và ngay cả nhóm sẽ thử cũng có khả năng thoái lui nếu trải nghiệm không đạt kỳ vọng.

Nói cách khác, lợi thế giá chỉ là vé vào cửa cho các đơn vị kinh doanh, trong khi để chuyển đổi sang doanh thu thì cần tính trải nghiệm ổn định, tín hiệu minh bạch về nguyên liệu và quy trình.

Do đó siêu rẻ chỉ nên đóng vai trò mồi thu hút và thử nghiệm. Trọng tâm vẫn là giá trị cảm nhận và trải nghiệm ổn định để chuyển nhu cầu tiết kiệm thành gắn bó dài hạn, tránh vòng xoáy hạ giá" - ông Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn cho biết.

Đơn vị phát hành báo cáo cũng nhấn mạnh, F&B giá rẻ là cuộc chơi biên lợi nhuận mỏng nhưng cường độ cao. Theo đó, mô hình chỉ có thể duy trì nếu doanh nghiệp giữ được ba trụ cột: Cung ứng rẻ bền vững, vận hành nhanh sạch và trải nghiệm đủ tốt.

Nếu mất kiểm soát chuỗi hoặc chất lượng dịch vụ, mô hình dễ rơi vào tình trạng nở rộ ngắn hạn rồi suy giảm nhanh.